El Ayuntamiento de Sevilla defiende su compromiso "fiel y firme" con el colectivo Lgtbiq+

El delegado de Igualdad, José Luis García, en la manifestación por el Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+ en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha defendido este sábado el "fiel compromiso" con el colectivo Lgtbiq+ de la Administración local, "siempre presente con todas las políticas que estamos aplicando".

En atención a los medios antes de participar en la manifestación por el Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+, ha dado las gracias a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, por su asistencia por tercer año consecutivo.

Asimismo, ha señalado en esta marcha reivindicativa "para celebrar los derechos del colectivo Lgtbiq+" el "compromiso firme" para "ayudar a todas las personas".

"Hemos sido el Gobierno, que en este caso más políticas Lgtbiq+ ha aplicado en la ciudad de Sevilla, lo estamos demostrando día a día, por lo tanto, mostrar ese fiel compromiso que tenemos con el colectivo", ha finalizado.