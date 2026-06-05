El Ayuntamiento de Sevilla defiende su gestión del arbolado como "la más ambiciosa" y afea críticas del PSOE

Archivo - Imagen de archivo del Programa de revisión de árboles en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla ha defendido su gestión del arbolado como "la más ambiciosa de la historia" tras haber plantado 15.000 nuevos árboles en la ciudad, frente y ha afeado las críticas realizadas por el PSOE este jueves, al que achacan "falta de planificación".

Según ha expresado la administración local en un comunicado en respuesta a una nota en la que el Grupo Municipal Socialista, ha afeado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la "falta de gestión" del arbolado en la ciudad, y que haya "más alcorques vacíos y árboles secos que nunca", que el Consistorio llevaba más de una década (bajo mandatos socialistas) realizar plantaciones en parques históricos como el María Luisa o el Parque Amate.

En esa línea, el ejecutivo local ha afirmado que el PSOE "descubrió los alcorques vacíos cuando pasó a la oposición", y que ahora actualmente, priorizan las plantaciones en grandes avenidas para transformar zonas de paso en "espacios con más sombras".

Asimismo, ha destacado que ha incorporado nuevo arbolado en calles donde antes "no había árboles", como Méndez Núñez o Zaragoza, a la vez que ha asegurado que disponen de un "plan de compensación", por el que plantan "cuatro árboles por cada ejemplar afectado por las obras del Metro", frente a los 389 árboles "sanos", que asegura fueron retirados por las obras del Metrocentro durante el anterior mandato.

Igualmente, el Gobierno municipal también ha defendido que Sevilla cuenta ahora con un "sistema reforzado" de riegos de consolidación que dota a las nuevas plantaciones de 50 litros por sesión, además de realizarles "supervisión técnica y controles de calidad en campo".

NO TODO ÁRBOL QUE NO PROSPERA ES ABANDONO

El Ayuntamiento ha sostenido además que "no todos los ejemplares que no prosperan pueden calificarse automáticamente como árboles secos por abandono o falta de riego", ya que existen "marras naturales" que hacen que los ejemplares no logren "consolidarse" durante el proceso de adaptación por factores ambientales, biológicos o climáticos.

Además, han señalado que todos los árboles que no se consolidan durante los dos años posteriores a la plantación "son repuestos a coste cero", ya que la reposición corre a cargo de las empresas adjudicatarias, salvo en los casos de vandalismo.

Por otro lado, han añadido que la ciudad cuenta con un 50 por ciento más de espacios con flor de temporada y cerca de 20 nuevos "puntos de color" en distintos puntos de la ciudad. "Ellos retiraban patrimonio verde, nosotros lo ampliamos", ha asegurado.