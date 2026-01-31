Ayuntamiento de Sevilla defiende su política cultural, recuperación de patrimonio y programación en todos los distritos

Archivo - Imagen de archivo de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha respondido este sábado a las declaraciones del portavoz del PSOE municipal, Antonio Muñoz, subrayando que el actual Gobierno de José Luis Sanz está desarrollando una política cultural "seria, planificada y basada en hechos contrastables", muy alejada de la visión "catastrofista y descontextualizada" que traslada el grupo socialista.

En una nota remitida por el Consistorio local, la actual delegada de Cultura ha precisado que "el presupuesto cultural de la ciudad de Sevilla ha pasado de los 13,3 millones de euros, que destinaba el gobierno socialista en 2021, con una ejecución del 80 por ciento; a los 19,2 millones del actual equipo de Gobierno, incrementándolo en seis millones y ejecutando el 90 por ciento del presupuesto".

En este sentido, Moreno ha señalado que "uno de los ejes fundamentales de la acción cultural del actual Gobierno municipal es la recuperación de patrimonio histórico de la ciudad, abandonado desde hace décadas, para su uso cultural". Al hilo, ha destacado que "la Real Fábrica de Artillería, hoy convertida en un gran espacio cultural de referencia; el Monasterio de San Jerónimo, recuperado progresivamente como enclave cultural y ciudadano; o San Hermenegildo, que vuelve a integrarse en la vida cultural de Sevilla tras 19 cerrado y abandonado".

En relación con el Teatro Lope de Vega, la delegada ha apostillado que "el cierre del teatro no es consecuencia de este Gobierno, sino de una situación heredada que exigía una gran intervención". Moreno ha señalado que, desde la llegada del alcalde José Luis Sanz, se ha avanzado "de forma decidida" en el proceso de recuperación del Lope de Vega, "las obras de rehabilitación del teatro avanzan según el calendario establecido y el objetivo es que el Lope de Vega esté plenamente operativo para acoger la Bienal de Flamenco".

Frente a las acusaciones de abandono de los barrios, Moreno ha indicado que "la cultura no se ha quedado en los grandes espacios, sino que ha sido descentralizada hacia los diferentes distritos, algo histórico que antes no ocurría con la misma intensidad", al tiempo que ha indicado que "la cultura ha llegado de manera explícita a los barrios de Sevilla con iniciativas como el 'Festival de La Fragua' y Rock Bellavista, ambos en Bellavista; o 'Archipiélago Flamenco', ciclo flamenco que toma espacios de diferentes barrios".

Sobre la pérdida de festivales y reducción de programación navideña la delegada ha precisado que "desde el gobierno de José Luis Sanz hemos impulsado el Primer Festival de Ópera de Sevilla, que ha demostrado su capacidad para atraer público, generar ingresos y posicionar a Sevilla en el circuito cultural internacional", así como la Ruta Turina, que "consolida el compromiso municipal con la promoción del patrimonio musical sevillano y la difusión internacional de sus grandes compositores", y el Festival ADA, dedicado a "visibilizar el talento de las directoras de artes escénicas de Andalucía, o la más reciente, 'Artillera', un nuevo ciclo de artes contemporáneas".

Centrados en la época navideña, ha afirmado que han creado "Navigalia, el gran evento cultural de la Navidad en Sevilla junto a los espectáculos de primer nivel llevados a cabo en el Real Alcázar, Fibes, Artillería y el Espacio Turina, a los que habría que sumarle las numerosas actuaciones y más de 150 actividades en los distritos, incluidas las zambombas en los centros cívicos".

Por último, Moreno ha reiterado el compromiso de la Administración hispalense con el sector cultural sevillano, "lejos de reducir el apoyo a este sector, desde el equipo de Sanz hemos aprobado un incremento histórico del 80 por ciento en las subvenciones para este 2026, alcanzando casi dos millones de euros y con líneas reforzadas específicamente para proyectos culturales, salas y librerías". Asimismo, Moreno ha asegurado que "el Gobierno de José Luis Sanz seguirá trabajando para consolidar a Sevilla como una ciudad culturalmente activa, diversa y con proyectos de largo recorrido".