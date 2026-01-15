El Ayuntamiento de Sevilla defiende el "proceso garantista" del proyecto de Cross-San Jerónimo ante las críticas

Archivo - El Cuarto Teniente de Alcalde. Área de Gobierno de Urbanismo Juan de la Rosa en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves remitir a la Junta de Andalucía el documento de análisis del impacto en la salud del proyecto de Croos-San Jerónimo tras el informe desfavorable por parte de la Consejería de Salud. La propuesta ha contado con el voto afirmativo de PP y Vox, y el rechazo de PSOE y Con Podemos-IU.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido que este informe es una parte del "proceso garantista" acerca del proyecto y que supone presentar "aclaraciones solicitadas por la Junta". Asimismo, ha defendido la construcción de viviendas en el terreno, actualmente de uso industrial, para "adaptarse a la realidad".

En paralelo, De la Rosa ha señalado que el PSOE no presentó objeciones al proyecto cuando lo ideó en 2023. Al respecto, el concejal socialista, Francisco Paéz, ha lamentado que el proyecto actual recoja 280 VPO, frente a las 720 "ideadas inicialmente".

En esta línea, la concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha calificado el proyecto como "otro pelotazo" y ha indicado que la Junta de Andalucía "ha rechazado dos veces el informe por salud". "Cuando el PP quiere desbloquear un proyecto lo lleva todo por delante", ha asegurado Hornillo que ha alertado sobre los efectos para los vecinos de la zona, "una en las que más ha subido el precio de la vivienda en el último año".

Por otra parte, el concejal de Vox, Gonzalo García Polavieja, ha criticado el rechazo de la oposición a una petición de la Junta "para aclarar la situación" y ha lamentado que los grupos de izquierda basen su declaración "a golpe de ocurrencia".

"Al Partido Socialista cabría preguntar si esa preocupación por la cercanía al crematorio no la tuvo cuando diseñó este proyecto", ha señalado.

La Comisión Provincial de Coordinación remitió en julio de 2025 un informe de la Consejería de Salud en el que señala que el análisis sobre el impacto de la salud en los terrenos, cercanos al Cementerio de San Fernando, "no recoge ciertos contaminantes asociados al crematorio" ni "referencias para considerar los valores utilizados para los datos de emisión de los dos crematorios".

"La ausencia en el estudio de los contaminantes mencionados anteriormente hace que no se puedan descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición a dioxinas y furanos", señala el informe consultado por la agencia.

El proyecto Cross-San Jerónimo fue aprobado en Pleno en diciembre de 2024 y recoge 33.540 metros cuadrados de edificabilidad para vivienda libre y 22.360 metros cuadrados para vivienda protegida para los antiguos suelos de Cros Pirotecnia en San Jerónimo.

El Pleno de este jueves ha comenzado con un minuto de silencio en memora de Rosa Bendala, concejal entre 1988 y 1996 por Izquierda Unida en el Consistorio, fallecida hace unos días.