El Ayuntamiento de Sevilla destaca su apuesta por la rehabilitación de viviendas en la inauguración de Rehabilitaverde

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla continúa trabajando para liderar esta transformación urbanística. Actualmente desarrollamos 2.200 viviendas en 23 promociones, con calificación energética A-A, y 160 viviendas en pleno proceso de rehabilitación en zonas como Los Pajaritos o el Frontón Betis, mejorando la vida de las familias y reduciendo emisiones.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se está llevando a cabo actuaciones de rehabilitación en el entorno de Nazaret-Pajaritos-c/Cigüeña, donde se incluyen obras de mejora o rehabilitación de edificios, actuaciones de urbanización y creación de una oficina de rehabilitación. Una actuación que abarca nueve bloques con 160 viviendas, donde se están invirtiendo más de 5,2 millones de euros.

Asimismo, la Administración local ha otorgado subvenciones para la regeneración y renovación urbana en la Plaza Encina del Rey, del Parque Alcosa, donde se están llevando a cabo trabajos encaminados a la mejora de la conservación, como tareas de cimentación, estructura, cubiertas, azoteas, fachadas e instalaciones. Y, en el Polígono Sur se está llevando a cabo la regeneración de la Barriada Martínez Montañés donde se construirán 92 nuevas viviendas y se rehabilitarán 512. La inversión asciende a 13 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía y seis millones por parte del Ayuntamiento.

Por otro lado, ha destacado que rehabilitaverde se ha consolidado como el encuentro de "referencia" en materia de rehabilitación "sostenible y eficiencia" energética en Andalucía. Este evento refleja, además, el compromiso de Sevilla con la transición energética y con la mejora del parque edificatorio existente.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que apostar por la rehabilitación energética es "apostar por ciudades más saludables, eficientes y sostenibles, y también por empleo de calidad y futuro económico para nuestro sector de la construcción".

Sanz ha concluido que Sevilla "ha pasado de estar a la cola de España a situarnos a la cabeza en construcción de viviendas tan solo por detrás de Madrid". "En tan solo dos años nos hemos convertido en la capital de la vivienda protegida. En tan solo dos años hemos puesto 14 primeras piedras, que da cuenta del buen ritmo de actuaciones del Plan de Choque de Vivienda Municipal 2024-2027", ha valorado.