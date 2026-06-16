Ayuntamiento de Sevilla destaca que las obras del futuro edificio JRC "avanzan en fecha" con su fin previsto para 2027

Visita del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a las obras de construcción del nuevo edificio JRC de la Comisión europea - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes las obras del futuro edificio del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, situado en la Isla de la Cartuja, donde ha comprobado que los trabajos se están llevando a cabo cumpliendo los plazos previstos, por lo que se espera que el edificio esté terminado a finales de 2027 para acoger a 400 investigadores.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se trata del primer edificio de energía neta positiva de la Comisión Europea, que "compensará las emisiones de CO2 a la atmósfera asociadas a su construcción y operación", y generará la suficiente energía para garantizar su autosuficiencia.

Asimismo, albergará una plantilla de más de 400 trabajadores que realizan estudios de investigación que sustentan, entre otras, las políticas económicas como los fondos de Recuperación y Resiliencia o, las digitales, como la Ley de Servicios Digitales o la de Inteligencia Artificial.

De esta manera, Sanz ha recorrido el solar del antiguo Pabellón de los Descubrimientos acompañado por el director general del JRC, Bernard Magenhann, junto al que ha destacado que la ciudad "reforzará su imagen de innovación y sostenibilidad", con un edificio inspirado en la arquitectura de la ciudad y la Nueva Bauhaus Europea, un proyecto que promueve "una visión más sostenible, más inclusiva y más bella para mejorar la calidad de vida de las personas".

En este sentido, ha añadido que Sevilla va a contar "con un espacio de referencia para toda Europa" y ha felicitado que las obras del nuevo espacio en el Sevilla TechPark "avanzan en fecha" y a finales de 2027, se instalarán en él más de 400 investigadores trabajando en proyectos "que ayudarán a definir las políticas económicas, digitales y de innovación del futuro".