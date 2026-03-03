El Ayuntamiento de Sevilla destina 1,1 millones a la rehabilitación de iglesias y conventos con nuevas bases reguladoras

El alcalde de Sevilla, durante una visita a uno de los conventos de la ciudad. - AYTO.DE SEVILLA

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, celebrado este martes, ha aprobado inicialmente las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a edificios singulares de la ciudad de Sevilla, centradas en actuaciones de conservación, rehabilitación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico. Con esta iniciativa, el Gobierno municipal "refuerza su compromiso con la protección de iglesias y conventos", muchos de ellos catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) y sometidos a los más altos niveles de protección; para ello, se destina 1,1 millones de euros.

Estos inmuebles "no solo forman parte esencial del paisaje urbano de Sevilla, sino que constituyen un legado histórico, artístico y espiritual de incalculable valor", destaca el Consistorio en una nota de prensa. Las nuevas bases reguladoras introducen importantes mejoras: las subvenciones pasarán de ser anuales a plurianuales, lo que permitirá una planificación más adecuada desde el punto de vista técnico y constructivo, facilitando la ejecución por fases de las intervenciones. Además, se concederán en régimen de concurrencia, garantizando mayor transparencia y objetividad en la adjudicación.

En los dos últimos años, el Ayuntamiento ha destinado más de medio millón de euros a actuaciones en este tipo de edificios, colaborando con entidades religiosas y hermandades --titulares de los inmuebles y entidades sin ánimo de lucro con recursos limitados-- para financiar parcial o totalmente distintas intervenciones de rehabilitación.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el proyecto 'Sevilla Oculta', una ambiciosa propuesta orientada a la preservación, puesta en valor y modernización de los conventos de clausura femeninos de la ciudad. Este proyecto nace con el objetivo de garantizar la conservación de conventos y monasterios no sólo como bienes culturales, sino como espacios vivos que forman parte esencial de la identidad histórica, social y religiosa de Sevilla.

En el marco de este programa, el Gobierno municipal ya ha impulsado actuaciones en el convento de Santa Inés, posibilitando la rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario; en el convento Madre de Dios, con la restauración de la Capilla del Correo Mayor; así como en iglesias como San Gregorio o San Nicolás de Bari.

La Gerencia de Urbanismo incrementa, asimismo, la partida destinada a la rehabilitación del patrimonio histórico en 400.000 euros adicionales, alcanzando un presupuesto total de 1.106.454 euros para este fin. Podrán acogerse a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro propietarias o usufructuarias --debidamente autorizadas por la propiedad-- de edificios singulares ubicados en la ciudad de Sevilla.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha subrayado al respecto que "desde el Gobierno de José Luis Sanz se sigue trabajando para cuidar de nuestro patrimonio, apostando por preservar estos espacios para las futuras generaciones, manteniéndolos vivos y en condiciones dignas, como merecen Sevilla y su historia".

MEDIDAS PARA AUMENTAR LAS VIVIENDAS EN SUELO URBANO

Por otro lado, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha puesto en marcha una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de facilitar el aumento del número de viviendas en suelo urbano y mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad.

La iniciativa permitirá incrementar la densidad de viviendas en determinados casos sin necesidad de tramitar un expediente de Actuación de Transformación Urbanística, un procedimiento que hasta ahora resultaba obligatorio y que suponía mayores plazos y costes administrativos.

Con esta modificación se conseguirá reducir tiempos y costes y dar respuesta a la alta demanda habitacional. La modificación incorpora un nuevo artículo (6.3.9.) en las Normas Urbanísticas del PGOU. Este nuevo apartado simplifica los trámites cuando el incremento de edificabilidad no supere el 10% y el aumento no sea superior al 20%.

Para hacer este incremento, ya no va a hacer falta tramitar una Actuación de Transformación Urbana mediante un Estudio de Ordenación como hasta ahora. En estos supuestos, el incremento del número de viviendas podrá gestionarse directamente mediante la correspondiente licencia urbanística, evitando así procedimientos adicionales que retrasaban la ejecución de los proyectos.

La decisión está en consonancia con la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que contempla que no será obligatorio crear nuevas dotaciones públicas cuando no se superen esos mismos límites de edificabilidad y población.

El nuevo artículo también establece límites en las superficies mínimas de las viviendas, conforme a las condiciones particulares de cada zona residencial definidas en el PGOU, garantizando así el cumplimiento de los estándares urbanísticos. El documento de Avance de esta Modificación Puntual del PGOU ya ha sido redactado y ha estado expuesto en la página web de la Gerencia para el trámite preceptivo de consultas públicas, un procedimiento del que se da cuenta ahora al Consejo de Gobierno del organismo.

Con esta medida, el Ayuntamiento refuerza su estrategia para acelerar la creación de vivienda en Sevilla, apostando por la simplificación administrativa como herramienta clave para afrontar la actual situación de alta demanda residencial.

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA MUNICIPAL

Asimismo, el Gobierno local ha informado del inicio de los trámites para la creación del Parque Público de Vivienda Municipal de Sevilla con el fin de facilitar el acceso a colectivos vulnerables y regular el mercado de la vivienda.

Durante esta reunión, se ha tomado conocimiento también del inicio de los trámites para el estudio de la creación del Parque Público de Vivienda de titularidad municipal con el objetivo de inventariar el conjunto de inmuebles de titularidad local destinados a alquiler asequible o social para personas vulnerables.

Los parques públicos de vivienda tienen por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado de la vivienda y servir de instrumento a las distintas Administraciones públicas competentes en materia de vivienda para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada de los sectores de la población que tienen más dificultades de acceso en el mercado, con especial atención a personas jóvenes y colectivos sujetos a mayor vulnerabilidad.

A la vista de las competencias municipales en materia de vivienda y con objeto de dar cumplimiento del mandato contenido en la normativa estatal y en la autonómica, se considera oportuna la creación del Parque Público de la Vivienda del Municipio de Sevilla.

Las viviendas que integren el parque tienen como destino la garantía del derecho de acceso a la vivienda de las personas y hogares con mayores dificultades para acceder a una vivienda en el mercado, en razón de sus circunstancias sociales y económicas, atendiendo a factores específicos de vulnerabilidad como la presencia de menores de edad en el hogar o unidad de convivencia.

En el marco de las facultades que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla tiene atribuidas, se encuentra la aprobación del Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal de Suelo en fines de Interés Social para el periodo 2024-2027.