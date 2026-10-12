Ayuntamiento de Sevilla destina más de un millón a modernizar la flota de vehículos y mejorar equipamiento de bomberos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes que destinará más de un millón de euros para modernizar la flota de vehículos y mejorar los equipamientos y el material del cuerpo de bomberos. Así, la Junta de Gobierno ha aprobado una modificación presupuestaria mediante un crédito extraordinario, que tendrá que aprobarse posteriormente en Pleno, para reforzar la dotación de bomberos, mejorando su equipamiento, la seguridad del personal y la flota del servicio. Esta "importante inversión" permitirá responder "con mayor rapidez y eficiencia ante situaciones de emergencia".

Para hacer frente a las emergencias provocadas por inclemencias meteorológicas e inundaciones, se adquirirá de manera urgente una motobomba de gran caudal, cuyo presupuesto asciende a 150.000 euros. Este equipo facilitará el achique masivo de agua en situaciones de emergencia, según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota.

Asimismo, se procederá a la renovación completa de los Equipos de Protección Individual (EPI) de rescate técnico por un valor de 50.000 euros debido al desgaste y antigüedad de los actuales, y se renovará el material técnico para trabajos en altura, cuyo coste asciende a 30.000 euros, con nuevos elementos adaptados a los estándares de seguridad.

Ademas, para intervenir en zonas de difícil acceso se ha aprobado la adquisición de un nuevo vehículo BRP por un coste de 650.000 euros. Actualmente se dispone de uno de estos vehículos y hay otro en proceso de entrega, por lo que esta compra, junto con la proyectada en los presupuestos de 2027, permitirá "completar definitivamente" la flota necesaria para que haya uno en cada uno de los cuatro parques.

Por último, se destinarán 250.000 euros para la reparación integral de la canasta de la autoescala AEA 5. El trabajo comprende la sustitución y el montaje de las piezas que resultaron dañadas, "devolviendo a la operatividad un recurso clave para la extinción y el rescate en altura".

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado invertir 1,4 millones de euros en la futura comisaría de la Policía Local en el distrito Macarena. Esta comisaría, que irá ubicada en los terrenos pertenecientes al centro cívico Hogar San Fernando, contará con 580 metros cuadrados construidos, dos plantas, una bolsa de aparcamiento para 23 vehículos y capacidad de ampliación futura.

La propuesta se desarrolla sobre una parcela de 1.513 metros cuadrados y contempla un edificio de aproximadamente 580 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas de 290 metros cuadrados cada una. El interior estará organizado atendiendo a las necesidades reales del servicio, con una diferenciación entre los espacios de atención al público, las dependencias administrativas y las zonas destinadas al uso interno, higiene y aseo de los agentes.

Asimismo, la ubicación en la parcela del mencionado centro cívico, ofrece una "ventaja estratégica" de cara al futuro, en concreto, "la posibilidad de crecimiento y ampliación de las instalaciones si las necesidades del servicio aumentan".

La nueva sede de la Policía Local de Macarena cuenta con una parcela de 1.513 metros cuadrados y una superficie construida de 580 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas de 290 metros cuadrados. El aparcamiento dispone de aproximadamente 875 metros cuadrados, con capacidad prevista para 23 vehículos.

Asimismo, cuenta con espacios de atención al público, dependencias administrativas y zonas internas para los agentes. Entre sus prestaciones destaca la "seguridad estructural, aislamiento térmico, eficiencia energética y protección contra incendios" y resistencia al fuego con una estructura R-90.

Con vistas al futuro, se ha tenido en cuenta la posibilidad de ampliación y adaptación a nuevas necesidades bajo el concepto de ser una "sede reconocible, moderna, cercana al ciudadano y con un modelo potencialmente replicable en otros puntos de Sevilla".