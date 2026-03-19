El Ayuntamiento de Sevilla destinará 3,1 millones a la reurbanización y mejora del pavimento en calles de la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la visita a unas obras. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves a propuesta de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, una operación presupuestaria consistente en destinar 3,1 millones de remanentes de créditos procedentes de ejercicios anteriores a actuaciones en su mayoría de mejora de calles previstas para los próximos meses.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el 87% de estos remanentes, 2,7 millones de euros, se destinarán a proyectos de pavimentación y reurbanización de distintas calles y viarios de la ciudad, junto con la mejora de itinerarios escolares y el montaje de un sistema de toldos en el Puente de Los Remedios.

En concreto se va a llevar a cabo el proyecto de pavimentación de las calles Olivar de la Reina y Huerto del Maestre (en el barrio Cerro del Águila), valorado en 195.000 euros; la pavimentación de la Avda. de Andalucía en los tramos entre la Glorieta Sergio Rodríguez Prat y el Parque Amate y, desde ahí hasta la SE-30, presupuestado respectivamente en 538.670 y 556.784 euros.

Asimismo, se van a realizar las obras de pavimentación de la calle Clemente Hidalgo (en Nervión) por valor de 427.495 euros; la reurbanización de la Plaza del Pelícano y la calle Juzgado (en el barrio de San Julián) por 200.000 euros; y la segunda fase del proyecto de reurbanización de la calle Carmen Vendrell (en el distrito Cerro-Amate) a lo que se destinan 300.000 euros.

En cuanto a la mejora de itinerarios escolares que se ha incluido en esta relación, es la que afecta al CEIP Cristóbal Colón, en el barrio de El Tiro de Línea, con un presupuesto estimado de 290.000 euros.

Otro proyecto de interés que recibirá financiación de estos remanentes es el de entoldamiento del Puente de Los Remedios, para lo que se destinan 200.000 euros.

Los restantes 400.000 euros de esta operación de modificación presupuestaria se dirigirán a otras actuaciones de diversa índole, entre las que destaca el destino de 192.000 euros a subvenciones para la conservación y rehabilitación de edificios del Patrimonio Histórico de Sevilla.

Este mismo destino (ayudas a la financiación de obras para conservar y restaurar edificios de alto valor histórico de la ciudad de Sevilla) tendrá también otra cantidad de 207.861 euros procedente de una segunda operación de modificación presupuestaria de 605.866 euros, que también ha sido aprobada en el día de hoy, para suplementar en este caso diversas partidas de inversiones.

En el marco de esta operación suplementaria se incluye también el destino de 250.000 euros a obras de mejora de accesibilidad en la Plaza de Curtidores, en el Casco Antiguo de la ciudad.