El Ayuntamiento de Sevilla destinará 430.000 euros a entidades que trabajan en igualdad y contra la violencia de género

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado destinar 430.000 euros a proyectos de entidades y asociaciones relacionadas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la erradicación de la prostitución, trata y otras formas de explotación sexual y la lucha contra la violencia de género. Estos proyectos tendrán que desarrollen a lo largo de este año.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar la realización de iniciativas en el marco IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para la ciudad de Sevilla, en el del II Plan de Acción Integral para luchar contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual y, por último, en el marco del I Plan Municipal Contra la Violencia de Género, ha apuntado el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada de Igualdad y Recursos Humanos, Clara Macías, ha destacado que "esta convocatoria de ayudas se enmarca en una estrategia del gobierno municipal más amplia y que incluye medidas para atajar las desigualdades y violencias que aún sufren las mujeres con iniciativas como la red de Centros Integrales de Atención a la Mujer, los CIAM, distribuidos por toda la ciudad y que son referencia a nivel nacional".

"En este caso, la línea de subvenciones que hemos aprobado hoy es fundamental para cumplir con los objetivos de reforzar el asociacionismo de la mujer, fortalecer su presencia en todos los ámbitos de la sociedad sevillana y también su capacidad para combatir las desigualdades, sea en el ámbito social, laboral, económico o doméstico", ha señalado. Esta convocatoria se distribuye en cuatro líneas de apoyo.

La primera de ellas, la modalidad A, cuenta con un importe de 145.000 euros y estará destinada a financiar actividades encuadradas en el IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Esta línea podrá conceder hasta 8.000 euros como máximo por proyecto. Incluirá proyectos que tengan como objetivo potenciar y dinamizar el desarrollo de iniciativas en las entidades que trabajan con las mujeres en la Sevilla, que estén basados en valores de igualdad, respeto, justicia, igualdad de oportunidades y de no violencia.

Igualmente deben fomentar las relaciones entre mujeres y hombres en la colaboración, la corresponsabilidad, que reduzcan los desequilibrios y desigualdades de género y, principalmente, que incrementen la concienciación entre mujeres y hombres de la importancia de una sociedad más equilibrada y más justa, que permita disfrutar de los mismos derechos y las mismas responsabilidades tanto, a los hombres como a las mujeres.

La segunda línea, modalidad B, cuenta con un presupuesto de 115.000 euros y se destinará a apoyar la realización de proyectos concretos que estén dirigidos a mujeres víctimas de trata, prostitución y otras formas de explotación sexual. En este caso, la cuantía máxima por proyecto podrá ser de hasta 12.000 euros. La tercera línea de subvenciones, modalidad C, dispone de un presupuesto total de 70.000 euros y está destinada a proyectos innovadores y creativos para la sensibilización y prevención de cualquier manifestación de la violencia de género entre la población joven de la ciudad de Sevilla.

Como máximo, se concederán 8.000 euros por proyecto y se destinan a iniciativas que versen sobre la violencia de género, visibilizando cualquiera de sus manifestaciones: la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, la prostitución y la explotación sexual, la violencia asociada a tradiciones culturales que atentan contra los derechos de las mujeres: mutilación genital femenina, matrimonios forzados, abortos selectivos, crímenes de honor, y otras que atenten contra la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres y en cualquiera de sus formas: violencia física, psicológica, económica, sexual, social o simbólica.

También se podrán conceder estas ayudas a proyectos que abarquen temas que desmonten el sistema patriarcal que sustenta la violencia de género, como pueden ser la socialización de género diferenciada y la jerarquía de valor asociada a ello, la construcción del amor romántico, los espacios y las formas de ocio masculino como ámbitos que sustentan la masculinidad hegemónica patriarcal, las influencias de los estereotipos sexistas en diferentes ámbitos: moda, deportes, medios de comunicación, publicidad y TICs, discriminación laboral y salarial, feminización de la pobreza.

Los proyectos a subvencionar en esta modalidad podrán utilizar para su desarrollo aquellas herramientas que tienen mayor uso entre la población juvenil como son todas las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. También otros medios de interés para la adolescencia, como son, fundamentalmente, aquellos relacionados con las manifestaciones artísticas: música, artes escénicas, grafitis, fotografía, etc, y cualquier otra metodología que se considere idónea para dotar al proyecto del carácter creativo e innovador necesario para ser subvencionable.

Por último, la cuarta línea, con 100.000 euros de presupuesto y 20.000 euros como límite por cada proyecto, se destina a iniciativas que traten sobre contenido relacionados con la sensibilización y prevención de las agresiones sexuales o cualquier otra forma de violencia sexual en eventos festivos, deportivos, recreativos y de ocio y tiempo libre. En la modalidad A, podrán solicitar subvenciones las asociaciones, entidades y fundaciones de mujeres de la ciudad de Sevilla que figuren inscritas como tales en el Registro Oficial Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.

En el caso de que las solicitudes presentadas por las citadas entidades no agotasen la cantidad asignada a esta modalidad, podrán optar a subvención las entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales que aun no estando constituidas y registradas como entidades de mujeres pero cuenten con una sección específica o área de intervención social dentro de su estructura de funcionamiento sobre esta materia.

En las modalidades B, C y D podrán solicitar subvenciones las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, de la ciudad de Sevilla, que estén inscritas en el Registro Oficial Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla. El plazo de presentación de las solicitudes para esta convocatoria de subvenciones, ya aprobada por parte de la Junta de Gobierno Local, será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP).