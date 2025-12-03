El Ayuntamiento de Sevilla destinará más de 700.000 euros a un plan de mejoras para las bibliotecas municipales

Una de las bibliotecas municipales de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes un plan de mejoras en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales que consta de una inversión de más de 700.000 euros en los próximos dos años. Además, incluye un incremento de la inversión, la ampliación de los horarios, la renovación de equipamientos y la creación de nuevos espacios culturales y educativos en distintos barrios de la ciudad.

Según una nota remitida por el Consistorio, del montante total, más de 270.000 euros se destinará a la adquisición de libros, 235.000 euros en la renovación de mobiliario, y este año se destinarán más de 200.000 euros a la planificación y desarrollo de cerca de 700 actividades socioculturales.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que las bibliotecas municipales "han experimentado un cambio real desde la llegada del nuevo Gobierno municipal". "Las bibliotecas de hoy ya no son espacios silenciosos y herméticos, sino lugares vivos, abiertos a la comunidad, que fomentan la lectura, la creatividad, la convivencia y el pensamiento crítico", ha asegurado.

Entre estas actividades, el Ayuntamiento ha destacado los clubs de lectura infantil y de adultos, talleres de cómic y poesía, narraciones orales, podcast literarios itinerantes, conferencias sobre salud mental y uso responsable de redes sociales y grupos de lectura fácil. Asimismo, se han ampliado el número de libros que pueden prestarse y los plazos de devolución, y se ha instalado un buzón de devolución 24 horas.

El Consistorio ha indicado que la red municipal "cuenta ahora" con un horario general ampliado: de lunes a viernes, de 9,30 a 14,30 y de 16,00 a 21,00 horas, lo que supone 10 horas diarias de apertura. Además, la Biblioteca Julia Uceda mantiene un horario continuado de 9,30 a 20,00 horas, sin cierre a mediodía, "atendiendo la alta demanda vecinal".

Por otro lado, la sala de estudios de la Biblioteca Felipe González abre de 9,00 a 21,00 horas de forma ininterrumpida y cinco bibliotecas que "antes contaban con cierres parciales de mañana o tarde", ahora abren en horario completo.

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que en marzo de 2025 reabrió, "tras una década cerrada", la Sala Infantil de la Biblioteca Julia Uceda, transformada en un espacio innovador, accesible y especialmente diseñado para fomentar la lectura desde edades tempranas.

En paralelo, han señalado la ampliación integral de la Biblioteca Blas Infante, en Sevilla Este, que ha pasado de 350 metros cuadrados a 2.350 metros cuadrados. Un hecho que permitirá crear una sala de estudios con 130 puestos, incorporar una sala de conferencias y actividades, añadir una sala de trabajo en grupo y ampliar la sala infantil de 115 a 350 metros cuadrados, incluyendo una bebeteca con mobiliario y fondos específicos para bebés.

Asimismo, el Ayuntamiento ha defendido que se ha reforzado el "carácter social de las bibliotecas" con la cuarta edición del Bibliotrueque Solidario, una campaña que intercambia libros por alimentos ("1 libro por 1 kilo") y que este año ha logrado superar los 1.510 kilos de alimentos no perecederos, un 50% más que en 2024.

Los alimentos serán distribuidos por entidades sociales de cada barrio, entre ellas; Cáritas, Mujeres Supervivientes, Sine Domum, la Asociación Liman, el Economato Social Fundación B.A., la Hermandad de los Desamparados de Alcosa y diversos comedores sociales.