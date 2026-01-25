El Ayuntamiento de Sevilla efectúa una mejora integral del parque de la Moraleja, en Sevilla Este

Parque de la Moraleja, en Sevilla Este. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha finalizado una actuación de mejora integral en el parque de la Moraleja, en Sevilla Este, con el objetivo de "reforzar la calidad del espacio público y optimizar su uso por parte de los vecinos".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la intervención, con una dotación superior a los 60.000 euros, ha permitido la sustitución del antiguo mobiliario urbano por un total de veinte nuevos bancos y doce papeleras fabricados con materiales reciclados, en línea con el compromiso municipal con la sostenibilidad y la economía circular. Asimismo, se han reparado los caminos interiores que presentaban un mayor grado de deterioro, "mejorando la accesibilidad y la seguridad de los recorridos peatonales".

De forma complementaria, se ha actuado sobre las zonas estanciales del parque mediante la recuperación y acondicionamiento de las pérgolas con mimbre, incrementando las áreas de sombra y el confort térmico.

También se ha procedido a la renovación del césped en aquellas áreas que se encontraban deterioradas, así como a la reparación de los juegos infantiles "para garantizar su correcto uso y la seguridad de los menores".

En el marco de esta actuación, está previsto la renovación de la fuente de agua potable del parque, que presentaba una avería estructural y se encontraba fuera de servicio, "con el objetivo de restituir plenamente este equipamiento para el uso ciudadano".

Por su parte, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "con esta actuación seguimos avanzando en la mejora de los parques de barrio, incorporando materiales sostenibles y recuperando espacios pensados para el encuentro, el descanso y el disfrute diario de los vecinos".

En este sentido, Rincón ha precisado que el parque de la Moraleja fue recepcionado por la Administración local hace menos de un año y que "para garantizar su adecuado mantenimiento y conservación se ha reforzado el contrato de conservación en este distrito, lo que nos permite actuar con mayor agilidad ante las necesidades que van surgiendo".