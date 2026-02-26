Ayuntamiento de Sevilla ejecutará apeos puntuales en San Jacinto y en la plaza Cerámicas Mensaque antes de Semana Santa

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, con un árbol de San Jacinto afectado por el apeo puntual antes de Semana Santa - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves que ejecutará antes de Semana Santa apeos puntuales en la calle San Jacinto y en la plaza Cerámicas Mensaque tras los estudios y evaluaciones técnicas realizadas por los profesionales de Parques y Jardines.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en la calle San Jacinto se ha determinado el apeo de siete ejemplares y de un árbol "totalmente dañado y sin copa".

Así, ha aclarado que los técnicos han detectado el incremento de la inclinación del tronco, afecciones en el sistema radicular y copas formadas por rebrotes epicórmicos con inserciones estructuralmente débiles sobre antiguos cortes degradados, misma vez que ha apostillado que los ejemplares han estado supervisados y sometidos a seguimiento periódico por los inspectores de riesgo del Servicio.

Por su parte, en la plaza Cerámicas Mensaque, la intervención afecta a diez ejemplares, que han registrado en los últimos años episodios repetidos de caída de ramas de cierto porte, así como interferencias con fachadas y mobiliario urbano. Estos incidentes reiterados han evidenciado, según el Consistorio, "un comportamiento estructural problemático en un espacio que cuenta, además, con zona biosaludable y área de juegos infantiles, incrementando la exposición de personas". Tras el estudio técnico individualizado de cada ejemplar, se ha procedido a su apeo "para eliminar ese riesgo".

En cuanto a las reposiciones, en San Jacinto la sustitución de los ejemplares se programará en la próxima campaña de plantaciones, con la elección de especies más adecuadas al espacio disponible, al comportamiento radicular y a las condiciones específicas del entorno. En la plaza Cerámicas Mensaque, la reorganización de los marcos de plantación permitirá implantar nuevo arbolado, en la presente campaña, con una planificación más adecuada, minimizando futuros conflictos con fachadas y equipamientos.

Al hilo, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "cuando las evaluaciones técnicas lo exigen por seguridad, intervenimos. Actuar ante un riesgo concreto y ampliar la masa verde no son políticas contradictorias".