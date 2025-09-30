El Ayuntamiento de Sevilla estrena una campaña por el Día de las personas de edad protagonizada por 'Abuela de Dragones'

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes la campaña municipal con motivo del 'Día Internacional de las Personas de Edad', que se celebra cada 1 de octubre, con una imagen protagonizada por Guadalupe Fiñana, más conocida como 'Abuela de Dragones'. "Con Guadalupe, referente internacional y ejemplo de vitalidad a sus 91 años, demostramos que la edad no es una barrera para seguir disfrutando, compartiendo y aportando a la sociedad", ha subrayado el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García.

Según ha confirmado el Consistorio en una nota de prensa, García ha detacado que "esta fecha es una cita en el calendario para poner en valor una prioridad política de este Gobierno: el papel fundamental que tienen nuestras personas mayores en la sociedad. No son pasado, son presente y futuro de nuestra ciudad".

Bajo el lema '¿Qué se le dice al aburrimiento? Hoy no. ¿Qué se le dice a la soledad? Hoy no. ¿Qué se le dice al pesimismo? Hoy no', la campaña estará activa del 1 al 15 de octubre, con presencia en banderolas y mupis en distintos puntos de la ciudad como la Avenida de la Buhaira, Avenida de La Palmera, Carretera de Carmona o Kansas City, así como en taxis y medios de comunicación locales.

Con motivo de este Día Internacional de las Personas de Edad, el Ayuntamiento también ha organizado un programa de actividades en el Hogar Virgen de los Reyes, que reunirá a más de 300 mayores de todos los distritos. "Con esta campaña y estas actividades queremos mandar un mensaje firme: Sevilla es más grande, más sabia y más solidaria gracias a sus mayores. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que encuentren en esta ciudad un espacio de cuidado, reconocimiento y oportunidades", ha concluido el delegado.

En vísperas de estas jornadas de celebración, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades para la promoción y prevención de la exclusión social de las personas mayores en toda la red de Centros de Servicios Sociales. "Recuperamos unos talleres que llevaban siete años paralizados por el anterior gobierno socialista y lo hacemos con un enfoque actual y útil, con más compañía, más actividad, más salud y menos soledad no deseada", ha señalado el edil.

La cobertura prevista alcanza a un total de 3.300 personas mayores: 2.100 participarán en los diferentes módulos y 1.200 en el aula de mayores del territorio Nervión. En el marco de esta aula se impartirán por personas voluntarias módulos culturales, de ocio, de formación, de manualidades o de crecimiento personal.