Ayuntamiento de Sevilla estudia "mayor rigidez" en el tráfico de los coches de caballos y en el cuidado de los animales

Coches de caballos en el Prado de San Sebastián de Sevilla - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a consulta pública la futura modificación del la Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos de la ciudad, que está vigente desde 2006 y fue actualizada en 2014.

Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, con esta modificación el Consistorio busca "mayor rigidez en el control del bienestar animal y la regulación de tránsito de coches de caballos en horas punta por la incidencia que tienen en el tráfico".

Estos son dos de los principales puntos que conforman la propuesta que nace ante "las reclamaciones y sugerencias recibidas sobre la adopción de medidas de protección animal antes las extremas condiciones climáticas, la incidencia en el régimen de circulación en la ciudad, su movilidad y su régimen sancionador".

"Todo en aras de salvaguardar el sector y la tradición en aras de proteger y mejorar este servicio de interés turístico", ha señalado el documento de la propuesta consultado por esta agencia.

Entre los objetivos de la modificación, el escrito recoge el estudio de medidas de "inspección y control, con el objeto de prevenir enfermedades contagiosas y garantizar la salud y bienestar animal".

En este sentido, el Ayuntamiento busca "facilitar a la Policía Local la vigilancia y disciplina de la circulación de los coches de caballos, así como la denuncia de las infracciones que se cometan y la sanción de las mismas como el estudio, desde las medidas de inmovilización y retirada de licencias en su caso".

El Consultorio ha abierto el plazo de consulta pública durante los próximo 15 días hábiles para recabar la opinión de ciudadanos y organizaciones. Las alegaciones se pueden presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

En 2012, Ayuntamiento y la Asociación Hispalis, que representaba a los propietarios de licencias de coches de caballos, realizaron un convenio de colaboración con medidas para mejorar la limpieza de la ciudad, ordenación, adecentamiento, búsqueda de sombra y señalización de las paradas, la provisión de la bolsa receptora de excrementos entre otros asuntos.