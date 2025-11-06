Ayuntamiento de Sevilla estudiará expropiar al Estado una casa del Patio de Banderas por "provocar daños" en el Alcázar

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este jueves que va a estudiar presentar un expediente de expropiación a Patrimonio del Estado por la casa número 10 del Patio de Banderas de la ciudad. El alcalde, José Luis Sanz, ha señalado que el "mal estado" de la misma está "provocando daños" en el Real Alcázar, cuyo mantenimiento, ha indicado, es competencia del Consistorio.

En un declaración ante los medios recogida por Europa Press, Sanz ha asegurado que el PSOE anunció en la anterior campaña electoral un acuerdo con el Gobierno por la cesión gratuita de la casa. Una cesión, que ha confirmado Sanz, fue negada por el ejecutivo el pasado mes de abril. Ante esto, el Ayuntamiento ha presentado una oferta de compra que "no ha tenido respuesta" por parte del Estado.

Por su parte, la directora-gerente del Real Alcázar de Sevilla, Ana Jáuregui, ha indicado que la casa se sitúa "encima" de la cocina del Maestre, que se encuentra "apuntalada". Ha asegurado que al no tener la titularidad del inmueble no se han podido acometer los trabajos necesarios para su mantenimiento. "Tiene partes del techo caídas, no filtra el agua a esa zona y está causando un efecto sobre el patio de yeso, el más antiguo que tenemos", ha señalado.

En paralelo, el Ayuntamiento también ha denunciado la "ruina" de la casa número 12, cuya titularidad también es del Estado. Recientemente, el Consistorio compraba por algo más de cuatro millones de euros las casas de los números 7 y 8 del Patio de Banderas, para su incorporación al Real Alcázar.

El alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento tiene "instrumentos a su alcance" que le permitirían dicha apropiación. Y aún no han indicado fecha de inicio del proceso aunque ha aseguado que intentará que sea "antes de que siga afectando al deterioro de una parte del monumento más visitado de la ciudad de Sevilla".

En esta línea, Sanz ha señalado que este hecho es un ejemplo más del "castigo" del Gobierno central a la ciudad. Asimismo, ha indicado el "retraso" en otros proyecto del ejecutivo en Sevilla como el Puente del Centenario, la C40 o la red de cercanías. "Es el gobierno más antisevillano que ha tenido nunca la ciudad", ha subrayado el alcalde en referencia a Pedro Sánchez.

En paralelo, el primer edil ha calificado como "una evidencia del sectarismo del Gobierno" la ayuda de cuatro millones de euros a la Diputación de Sevilla, "en detrimento del Consistorio". Sanz ha indicado que las ayudas "le vendrían muy bien" a la ciudad que "se ha convertido en la capital de la vivienda protegida en Andalucía" con 2.700 viviendas entregadas, en construcción o con obras adjudicadas.