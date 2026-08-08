El Ayuntamiento de Sevilla firma un acuerdo de cesión de viviendas y equipamientos para programas sociales municipale

Firma de acuerdo entre Emvisesa y UTE AOSSA Global S.A.-DOC 2001 S.L. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha firmado este sábado un convenio de colaboración con la UTE AOSSA Global S.A.-DOC 2001 S.L., entidad adjudicataria de diversos programas del Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, con el objetivo de reforzar la red municipal de recursos destinados a la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El convenio ha sido firmado por el presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa, y por Nicolás Jiménez Muñiz, gerente único de la UTE AOSSA Global S.A.-DOC 2001 S.L., entidad adjudicataria de diversos programas del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla. En el acto también han estado presentes el delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, y el director gerente de Emvisesa, Manuel Morillo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, El acuerdo permitirá poner a disposición de estos programas sociales viviendas y equipamientos de titularidad o gestionados por Emvisesa, ampliando la capacidad de respuesta municipal ante situaciones de emergencia habitacional, exclusión social y atención a menores.

De la Rosa ha destacado que "la vivienda también cumple una importante función social cuando se pone al servicio de quienes más la necesitan. Este convenio es un ejemplo de cómo la colaboración entre distintas áreas municipales y entidades especializadas permite aprovechar al máximo el patrimonio público para mejorar la vida de las personas".

Entre las actuaciones previstas figura la cesión de tres viviendas de la promoción Parque Sierra Castril, que se destinarán al Programa de Alojamiento en Pisos de Tránsito para Personas o Familias en Situación de Vulnerabilidad o Exclusión Social.

Este recurso ofrece alojamiento temporal a personas y familias que atraviesan situaciones de especial dificultad, como desahucios, desalojos, pérdida de vivienda o emergencias habitacionales, favoreciendo un proceso de intervención social hasta la obtención de una solución residencial estable.

Asimismo, el convenio contempla además la cesión de un edificio de nueva construcción situado en el Paseo Rey Juan Carlos I, en La Barqueta, compuesto por ocho alojamientos tipo cohousing con capacidad para dieciséis personas y espacios comunes compartidos. Estas instalaciones reforzarán el Programa de Gestión Integral del Centro Puertas Abiertas (CPA), un recurso municipal dirigido a personas sin hogar que presta atención residencial y ambulatoria de baja exigencia durante todo el año.

Además del alojamiento, el programa ofrece acompañamiento social, atención psicológica, apoyo sanitario, servicios básicos y actuaciones orientadas a facilitar procesos de inclusión social y acceso a recursos de mayor estabilidad.

La colaboración incluye igualmente la cesión de parte del edificio de usos compartidos de Parque Sierra Castril para la implantación de un Centro de Día de Menores, que desarrollará su actividad en la zona norte de Sevilla. Este nuevo equipamiento permitirá ampliar los recursos de atención social dirigidos a la infancia y las familias, incorporando un espacio específicamente destinado a actuaciones educativas, formativas y de intervención social.