El Ayuntamiento de Sevilla firma un convenio con Aspanri-Aspanridown para favorecer la integración sociolaboral

Firma de convenio entre Aspanri-Aspanridown y Emvisesa, empresa pública de la vivienda del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, y la Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Integración, Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual y Síndrome de Down (Aspanri-Aspanridown) han firmado un convenio de colaboración destinado a favorecer la formación y la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual.

El acuerdo establece un marco de colaboración para el desarrollo de formación en el puesto de trabajo, complementando los conocimientos adquiridos previamente por las personas participantes con una experiencia práctica en un entorno laboral real. El objetivo es contribuir a mejorar sus condiciones de empleabilidad, favorecer la adquisición de hábitos y habilidades profesionales y promover la igualdad de oportunidades, ha detallado el Consistorio en una nota.

En el marco del convenio, Emvisesa designará un tutor laboral encargado de acompañar a la persona participante durante su proceso de adaptación, facilitarle información sobre las normas de funcionamiento de la empresa, atender sus consultas y realizar el seguimiento de las actividades formativas.

Por su parte, Aspanri-Aspanridown, a través de su Servicio de Orientación e Inserción Laboral, designará a un responsable de formación que realizará el seguimiento individualizado del proceso y coordinará con Emvisesa las actuaciones necesarias para facilitar la adaptación al puesto. La entidad también realizará el acompañamiento y evaluación de los participantes durante el periodo de formación.

Los periodos de formación tendrán una duración máxima de seis meses, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada participante. Una vez finalizado el proceso, Emvisesa facilitará un diploma o acreditación en el que constarán, entre otros aspectos, la duración de la formación y la actividad principal desarrollada.

El convenio contempla asimismo las correspondientes coberturas de accidente y responsabilidad civil para las personas participantes, a través de las pólizas suscritas por Aspanri-Aspanridown. La colaboración tendrá inicialmente una vigencia de un año, prorrogable por periodos iguales, y permitirá incorporar sucesivamente nuevos participantes mediante los correspondientes anexos, siempre que exista acuerdo entre ambas entidades.

Con esta iniciativa, Emvisesa refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la construcción de entornos laborales más inclusivos, colaborando con Aspanri-Aspanridown en el desarrollo de itinerarios que permitan a personas con discapacidad intelectual adquirir experiencia y competencias en un entorno profesional.