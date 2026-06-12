El Ayuntamiento de Sevilla galardona a Manolita Chen, Alba Flores, Falete y María Jiménez en la II Gala LGTBIQ+

Foto de familia con algunos de los galardonados en la segunda Gala de los Premios LGTBIQ+Ayuntamiento de Sevilla - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Sevilla celebra el próximo 20 de junio en el Hogar Virgen de los Reyes la II Gala de Premios LGTBIQ+ Ayuntamiento de Sevilla, una cita institucional con la que el Gobierno municipal reconoce la contribución de personas, entidades, empresas y colectivos a la conquista de los derechos del colectivo LGTBIQ+ desde los ámbitos social, deportivo, cultural, empresarial, comunicativo y artístico.

En este sentido, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha subrayado que "esta gala es la mejor prueba de que el Gobierno de José Luis Sanz cree en una Sevilla diversa, plural y libre. Una ciudad que reconoce, premia y agradece públicamente el trabajo de quienes han contribuido y siguen contribuyendo a que los derechos del colectivo LGTBIQ+ sean una realidad en nuestra ciudad", señala en una nota de prensa.

"Sevilla quiere ser, y es, un referente nacional en políticas públicas de diversidad, y estos premios son una expresión institucional de ese compromiso", ha añadido al respecto el concejal. "Esta segunda edición consolida un formato que nació hace solo un año y que ya se ha convertido en una cita ineludible del calendario institucional de la ciudad. Hablamos de once categorías de premios y de un elenco de galardonados que abarca desde el activismo trans hasta la cultura, el deporte, la comunicación, la investigación académica, el servicio público o el mundo de la empresa".

De este modo, Sevilla reconoce, una vez más, que "la conquista de derechos es un trabajo colectivo y poliédrico, y que detrás de cada avance hay nombres, rostros y trayectorias que merecen ser puestas en valor", ha subrayado el capitular. García ha querido poner especialmente en valor el 'Premio Memoria y Orgullo In Memoriam', que en esta segunda edición recaerá en la cantante sevillana María Jiménez: "Es de justicia se entregue este galardón para una sevillana universal, una mujer libre, transgresora y comprometida que rompió moldes en una época en la que romperlos costaba caro, y que se convirtió en un icono y en un referente para varias generaciones del colectivo LGTBIQ+".

La gala contará también con la entrega del 'Premio Referente LGTBIQ+' a Manolita Chen y a Alba Flores, del 'Premio Sevilla Visible' a Falete, y del 'Premio Juego Limpio y Diverso' al Sevilla Fútbol Club por su trabajo en la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte. "Son nombres y entidades que, cada uno desde su ámbito, han ayudado a construir una Sevilla más libre, más igualitaria y más respetuosa con la diversidad", ha aseverado el edil.

El delegado ha recordado que esta segunda edición de la gala se enmarca en una política municipal sostenida de apoyo y reconocimiento al colectivo, que el equipo de gobierno "ha reforzado desde su llegada al Ayuntamiento. Una política que se traduce en hechos, en presupuesto y en espacios de reconocimiento institucional como el que vamos a vivir el próximo 20 de junio en el Hogar Virgen de los Reyes".