El Ayuntamiento de Sevilla homenajea a 200 empleados públicos jubilados en 2025

El alcalde de Sevilla, junto a algunos de los empleados públicos jubilados en 2025 que han sido homenajeados en un acto público - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este miércoles, 14 de octubre, un emotivo reconocimiento público y despedida a los 200 empleados públicos municipales que se jubilaron a lo largo del año 2025.

En este sentido, ha sido un acto de agradecimiento "a toda una vida dedicada al servicio de la ciudad" y a su "participación activa en su transformación durante las últimas tres décadas", como destaca el Consistorio en un comunicado.

Durante la ceremonia, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha remarcado que "los funcionarios son la auténtica máquina que mueve la ciudad" y ha puesto en valor el "trabajo silencioso y fundamental" de todas las áreas municipales: desde el control del tráfico y la movilidad, pasando por la gestión administrativa, el Laboratorio Municipal o la imprenta, "hasta la labor imprescindible de la Policía Local y el Servicio de Bomberos".