El Ayuntamiento de Sevilla impulsa unas jornadas para acercar la prevención cardiovascular a la ciudadanía

Presentación de las jornadas 'Sevilla Cardiosaludable', con la delegada de Educación en el centro. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Salud, impulsa una nueva edición de las jornadas 'Sevilla Cardiosaludable', una iniciativa de sensibilización y prevención para fomentar hábitos de vida saludables y acercar la promoción de la salud a la ciudadanía.

La delegada de Salud, Blanca Gastalver, ha presentado este lunes esta acción, que se celebrará el jueves 12 de marzo de 2026, de 10 a 14 horas, en la Plaza Diputado Ramón Rueda, frente al mercado de abastos de Pino Montano, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

"Queremos llevar la prevención allí donde está la gente, facilitando información, pruebas útiles y orientación profesional para que los sevillanos puedan cuidar mejor de su salud cardiovascular", ha señalado Gastalver.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en distintas actividades de forma ágil y accesible. Así, habrá evaluación del riesgo cardiovascular y control de parámetros de salud, valoración de la masa corporal y asesoramiento nutricional, consejo clínico y orientación sanitaria, screening de patología de la retina, recomendaciones de salud bucodental, evaluación del estrés y un breve taller de relajación con apoyo de realidad virtual, además de prácticas de reanimación cardiopulmonar y un taller de alimentación saludable y sostenible.

Asimismo, cada participante podrá llevarse un pasaporte saludable con los resultados obtenidos en las distintas pruebas, con el fin de que pueda entregárselo posteriormente a su médico y facilitar así su seguimiento sanitario.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, Anadis, Sandoz, el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, Quirónsalud, el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, Mercasevilla, y los colegios de Farmacéuticos, de Psicología de Andalucía Occidental y de Dentistas de Sevilla.

Durante toda la mañana de este lunes también se ofrecerán folletos informativos, pequeños obsequios relacionados con la salud y una pieza de fruta, reforzando el carácter divulgativo y participativo de esta cita.