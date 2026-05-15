El Ayuntamiento de Sevilla impulsa programas de apoyo a la crianza y la conciliación para las familias necesitadas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, saludando a una familia. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha señalado, con motivo del Día Internacional de las Familias, que se ha celebrado este viernes 15 de mayo, las distintas iniciativas y recursos municipales puestos en marcha para "facilitar la crianza, apoyar a las familias sevillanas y favorecer la conciliación laboral y familiar, especialmente entre aquellos hogares que atraviesan mayores dificultades económicas y sociales".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, entre las principales iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento destaca el programa 'Escuelas de Familia', una herramienta orientada a la formación y acompañamiento de padres, madres y tutores en la educación y desarrollo de sus hijos.

Este programa ofrece en los centros educativos espacios de encuentro y participación donde las familias pueden "reflexionar y compartir experiencias" sobre cuestiones como la comunicación familiar, la resolución de conflictos, la autoestima, el establecimiento de límites y normas, el fracaso escolar o los nuevos desafíos relacionados con la educación emocional y la desconexión digital.

Guiadas por profesionales de la psicología y la pedagogía, las familias participantes encuentran además, apoyo para comprender mejor las distintas etapas socioeducativas de sus hijos, fomentando así un entorno familiar "más estable y positivo".

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene activas ayudas económicas familiares destinadas a cubrir necesidades básicas de menores pertenecientes a familias vulnerables. Estas prestaciones complementarias tienen como objetivo "mejorar la calidad de vida de los menores y favorecer su permanencia en su entorno familiar y social habitual", mediante apoyos técnicos y económicos integrados en proyectos de intervención familiar.

A estas medidas se suma el 'Proyecto Canguros', un servicio de atención profesional a domicilio para menores de entre cuatro meses y 12 años, diseñado para facilitar la conciliación de familias con obligaciones laborales o formativas.

Actualmente, según ha indicado la Administración local, el programa cuenta con 55 profesionales especializados y durante el pasado año permitió atender a 178 menores pertenecientes a 117 familias sevillanas. Del mismo modo, el Consistorio ha impulsado los 'Espacios Concilia' y campamentos vacacionales destinados a atender a niños y jóvenes sevillanos durante los periodos no lectivos.

En concreto, Sevilla dispone de doce espacios en verano y ocho en invierno, ofreciendo cobertura educativa y de ocio a menores de entre tres y 16 años gracias al trabajo de 64 profesionales en verano y 38 en invierno.

Desde el Ayuntamiento también se han puesto en marcha ayudas para actividades extraescolares y materiales, así como, bonificaciones en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) a través del abono familiar.

Además, las familias numerosas tienen derecho a una bonificación de la cuota del IBI y en el pago de tasas para exámenes de empleados públicos convocadas por el Ayuntamiento de Sevilla.