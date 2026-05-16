Elecciones andaluzas 2026: Más de 1.598.000 sevillanos podrán votar este 17M, un 2,4% más que en 2022

Archivo - Imagen de archivo de un colegio electoral en Sevilla - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.598.000 sevillanos podrán ejercer este domingo 17 de mayo el derecho al voto en las elecciones autonómicas, lo que supone 39.422 más --un 2,4% más-- en relación a los pasados comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 1.598.185 sevillanos, 42.569 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones al Parlamento andaluz, en las que 14 partidos y dos coaliciones presentan candidaturas para elegir a los 18 diputados por la provincia.

Del total de electores sevillanos llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 91.001 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Sevilla es precisamente la provincia andaluza que cuenta con mayor número de electores, seguida de Málaga, con 1.284.154; Cádiz, con 1.038.175; Granada, con 786.056; Córdoba, con 647.577; Almería, con 535.473; Jaén, con 515.380; y Huelva, con 407.902.

Por contra, ocupa el cuatro lugar entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, tras Málaga, que registra un total de 70.778; Granada, con 59.537; y Almería, con 50.833. Por detrás figuran Cádiz, con 34.237; Córdoba, con 20.462; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.073.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 106 municipios de Sevilla contarán este domingo 17 de mayo con un total de 687 colegios electorales, donde dispondrán de 2.607 mesas electorales integradas en total por 7.821 miembros.

En el resto de Andalucía, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Cádiz de 570 y 1.547, respectivamente; Córdoba, de 401 y 954; Granada, de 555 y 1.143; Huelva, de 264 y 662; Jaén, de 356 y 869; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Sevilla un operativo integrado por 3.240 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 41,3% DE LOS VOTOS EN 2022

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas el 19 de junio de 2022, el PP ganó los comicios en la provincia de Sevilla y logró nueve parlamentarios con el 40,1% de los votos, seguido del PSOE con cinco escaños y un 26,61% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con dos diputados y el 11,43% de los votos, seguida de Por Andalucía con un parlamentario gracias a un 8,36% de apoyo. Adelante Andalucía se quedó sin representación por la provincia pese a lograr el 6,27% de los sufragios.

