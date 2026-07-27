El Ayuntamiento de Sevilla incorporará el nombre de Francisco Infantes Florido al Paseo de los Poetas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la presentación de 'El Fauno Encendido' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes que incorporará el nombre de Francisco Infantes Florido al Paseo de los Poetas, donde contará con una placa propia que se sumará a las ya dedicada a Ignacio Sánchez Mejías y la de Luis Cernuda, inaugurada durante la jornada.

Ello, durante la presentación de 'El Fauno Encendido', una gran producción de ballet lírico-sinfónico nacida en Sevilla que reunirá música, danza y voz en directo en un espectáculo de gran formato que se estrenará en el Patio de la Montería los próximos 16 y 17 de octubre, antes de iniciar su recorrido por escenarios nacionales e internacionales.

Según ha referido el Consistorio en un comunicado de prensa, la producción está firmada por el compositor sevillano Manuel Marvizón, responsable de la música original y de la adaptación escénica, y cuenta con la dirección coreográfica de Sergio Bernal.

La obra está inspirada en el relato homónimo del escritor sevillano Francisco Infantes Florido, incluido en su libro A Escena, que el autor concibió desde su origen como una historia destinada a la danza.

"Este espectáculo constituye el primer gran guiño del Real Alcázar a la conmemoración del centenario de la Generación del 27. Queremos reivindicar el extraordinario legado de quienes hicieron de Sevilla un referente de la creación literaria y recuperar la figura de Francisco Infantes Florido, un autor sevillano cuya obra merece ocupar el lugar que le corresponde en nuestra memoria cultural", ha afirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

La producción reúne a la soprano sevillana Rocío Ignacio, el tenor cubano Andrés Sánchez Joglar, la soprano granadina Esperanza Garrido, el Coro de la Asociación Amigos del Teatro de la Maestranza y la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan.