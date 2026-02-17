El Ayuntamiento de Sevilla incrementa un 60% la plantilla de talleres de Lipasam, que contará con nueva maquinaria

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su visita a los talleres de Lipasam - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes los talleres de Lipasam y ha destacado el aumento de la plantilla en los últimos dos años, en más de un 60%, así como la introducción de nueva maquinaria.

En primer lugar, el Ayuntamiento ha señalado que ha subido aumentado la plantilla estable de 93 en julio de 2023 a 231 hoy en día. Asimismo, se ha incrementado inversión en medios e instalaciones, con la llegada de más de 180 vehículos y maquinaria, además de los más los 160 que quedan por llegar, según ha destacado el Consistorio en una nota.

"Todo esto nos ha permitido implementar una serie de medidas con el objetivo de mejorar la disponibilidad de vehículos para la realización del servicio diario. La principal es el aumento de los trabajos preventivos, gracias a la situación actual en la que se ha reforzado el equipo de mantenimiento y se ha reforzado en el servicio de lavado de flota en los tres turnos y los siete días de la semana", ha señalado Sanz.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de control de tráfico, que "garantiza el buen estado de los vehículos al inicio y finalización de cada servicio".

"Esta apuesta por el servicio de talleres, y gracias al incremento en la inversión, está provocando disponer de más medios que se traducen en mejoras en la frecuencia de recogida de residuos en todos los barrios de la ciudad y en el último año se han superado los 813.000 km con tratamiento de limpieza, lo que ha supuesto un 20% más que en 2024", ha reseñado el alcalde.