El Ayuntamiento de Sevilla inicia labores de limpieza y conservación en la estatua de Velázquez del Duque

El monumento a Velázquez, en la plaza del Duque, para su intervención en la estatua y pedestal. - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado trabajos de reparación, limpieza y mejora de la estatua de Velázquez, obra de Antonio Susillo en 1889, que se halla instalada en la Plaza del Duque de la Victoria desde hace más de un siglo.

Estas actuaciones, que en principio estaban previstas sobre el pedestal, una vez colocado el andamio, se centrarán en la limpieza del bronce de la estatua y la reparación de la protección antipalomas, según indican fuentes municipales a Europa Press.

El pedestal presenta suciedad superficial, pintadas vandálicas, pequeñas fisuras y 'descohesiones', así como pérdidas volumétricas. Al respecto, se plantea por parte de los técnicos una limpieza mecánica y química, un tratamiento biocida, una limpieza antigrafiti y el sellado de uniones, añaden las mismas fuentes.

Asimismo, está previsto la aplicación de hidrofugación sobre el monumento. Se trata de una técnica de protección que repele el agua en superficies porosas --fachadas, piedra o ladrillo-- mediante líquidos incoloros.

Esta actuación pertenece al contrato de conservación de monumentos de carácter mueble, tales como esculturas, fuentes ornamentales, placas conmemorativas y retablos, que se encuentran en la vía pública, entre ellos, el conjunto escultórico dedicado al héroe militar sevillano Luis Daoiz que preside la plaza de la Gavidia, objeto de una reciente intervención integral.

Esta escultura estaba afectada por la contaminación urbana, la suciedad ambiental y, sobre todo, por los depósitos de excrementos de las palomas. Los trabajos, que finalizaron el pasado mes de noviembre, consiguieron reparar diversos daños acumulados por el paso del tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos.