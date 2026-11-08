Ayuntamiento de Sevilla inicia este lunes las obras de renovación de la red de saneamiento de la calle Fernando Villalón

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, paseando por la calle Fernando Villalón del distrito Sur de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que iniciará este lunes, 9 de noviembre, las obras de renovación de la red de saneamiento del acerado par de la calle Fernando Villalón del distrito Sur, una actuación que ejecutará la empresa pública Emasesa con un presupuesto de 112.745 euros y un plazo de ejecución de dos meses aproximadamente.

Estas obras tienen por finalidad la mejora del servicio de saneamiento, según ha informado el Consistorio hispalense, y como consecuencia de los condicionamientos que presenta esta tubería, se acometerán con tecnología sin zanja por lo que la afectación al pavimento será mínima, "reduciendo así el tiempo de los trabajos y las molestias a la ciudadanía". Además, mejora la seguridad de la obra y la sostenibilidad de la infraestructura a largo plazo.

Por otra parte, se actuará sobre imbornal, acometidas domiciliarias y los pozos de registro, siendo estas actuaciones las únicas que implicarán intervenir en la pavimentación. Los trabajos contemplan también la protección del arbolado que pudiera verse afectado por la proximidad del tránsito de maquinaria y la regulación de los peatones se realizará por pasos seguros y señalizados disponiendo de pasarelas y rampas de acceso a las viviendas. Asimismo, dado que toda la obra discurre por el acerado el tráfico rodado no se verá afectado.