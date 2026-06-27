El Ayuntamiento de Sevilla inicia obras en Muñoz Olivé y plantará casi una decena de árboles en Albareda y Jaén

Archivo - Imagen de recurso de obras repavimentación en el Casco antiguo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, iniciará este lunes, 29 de junio, las obras de renovación de la red de saneamiento en la calle Muñoz Olivé, cerca de la Plaza de la Magdalena. Esta actuación se suma a los trabajos que la empresa metropolitana ha comenzado recientemente en las calles Albareda y Jaén, también en el Casco antiguo.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y una inversión de 130.353 euros, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y poner fin a las continuas incidencias derivadas del deterioro de la red actual, que ha registrado numerosas roturas en los últimos años, poniendo fin a las molestias ocasionadas a vecinos y comerciantes, informa en una nota de prensa.

El tránsito peatonal podrá verse afectado de forma temporal por estas obras en Muñoz Olivé. Para garantizar la seguridad, se habilitarán vallas, pasarelas y la correspondiente señalización. Esta intervención completa la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Albareda y Jaén, situadas a escasos metros, donde además se está instalando una nueva red de baldeo que permitirá mejorar la presión y el caudal, así como aumentar la capacidad de recogida de aguas pluviales y su evacuación.

Del mismo modo, en estas dos calles se plantarán ocho árboles. Los trabajos abarcan el tramo comprendido entre las calles Jaén y Méndez Núñez e incluyen la renovación integral de las acometidas de abastecimiento y saneamiento, así como de los pozos e imbornales. Asimismo, se procederá a la reposición completa de acerados y pavimento, junto con la plantación de nuevo arbolado.

Estos trabajos se unirán a la transformación que el Ayuntamiento de Sevilla está realizando en todo este entorno del Casco antiguo, como la Plaza Nueva, y finalizadas, como Zaragoza y Méndez Núñez, que ya cuentan con una estética acorde a todo el entorno "y una red de Emasesa del siglo XXI, entre otro gran número de intervenciones".