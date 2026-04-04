Ayuntamiento de Sevilla inicia obras en Trajano, Albareda y Puente del Cachorro con inversión superior a tres millones

Imagen de la calle Trajano de Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, pondrá en marcha a partir del sábado, 6 de abril, un conjunto de actuaciones en el Casco Antiguo con una inversión superior a los tres millones de euros. La intervención más destacada será la renovación integral de la calle Trajano, que modernizará sus infraestructuras hidráulicas y se convertirá en plataforma única "mejorando así la accesibilidad". A esta obra se suman la mejora de las redes en Albareda y Jaén, y el reasfaltado que, a través de la Gerencia de Urbanismo, se llevará a cabo en el Puente del Cachorro, ubicado en el Distrito Triana, entre el 7 y el 11 de abril.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, a partir del próximo lunes, 6 de abril, comenzarán las obras de renovación integral de la calle Trajano. La actuación, que cuenta con una inversión de 2.415.446,79 euros y un plazo de ejecución previsto de 51 semanas, permitirá modernizar las infraestructuras hidráulicas "de una de las principales vías del centro histórico, al tiempo que mejora su accesibilidad y su diseño urbano".

El proyecto contempla la sustitución completa de las redes de abastecimiento y saneamiento, que en gran parte datan de la década de 1960 y presentan problemas de capacidad y conservación. La nueva red de abastecimiento discurrirá por ambos acerados, con tuberías de 150 y cien milímetros de diámetro, mientras que la red de saneamiento pasará a ser unitaria y centrada en la calzada, "incorporando un colector de hasta mil milímetros de diámetro en el tramo de mayor capacidad hidráulica".

Además, la intervención incluye también la instalación de una red de baldeo, que facilitará las tareas de limpieza y mantenimiento, y una reurbanización completa del tramo comprendido entre la Alameda de Hércules y la Plaza del Duque de la Victoria. El nuevo diseño convertirá la calle en "una plataforma única, con pavimentación renovada, itinerarios peatonales accesibles y nuevos alcorques para la plantación de arbolado, reforzando el carácter peatonal y la calidad ambiental del entorno".

En contexto, los cortes de tráfico y la reordenación de la movilidad asociados a la obra comenzarán a partir del martes, 7 de abril, una vez finalizados los trabajos previos de señalización.

Con el objetivo de ordenar los trabajos y minimizar las afecciones a la movilidad, a la actividad comercial y a la vida vecinal, la actuación se desarrollará en cuatro fases sucesivas, que permitirán mantener una gestión progresiva de la obra a lo largo de toda la calle.

Así, la primera fase comprenderá el tramo comprendido entre la Alameda de Hércules y la calle Santa Bárbara, entre el 6 de abril y el 6 de julio. La fase dos comprenderá desde Santa Bárbara hasta la calle San Miguel desde el 4 de mayo hasta el 21 de diciembre. Por su parte, la siguiente fase, desde San Miguel hasta la calle Aponte a partir del 7 de enero de 2027 hasta el 19 de marzo. Finalmente, la fase 4 responde desde Aponte hasta la Plaza del Duque de la Victoria, con fechas aún por definir. De ete modo, el calendario detallado de cada fase, así como las afecciones concretas a la movilidad y los accesos, "se irán comunicando de forma progresiva conforme avance la obra".

En concreto, las afecciones al tráfico se están coordinando con la Administración local. A partir del 7 de abril, se pondrá en marcha la reordenación del tráfico, que incluirá el cambio de sentido de la calle Amor de Dios para "facilitar el acceso al centro de la ciudad durante los trabajos".

De este modo, Emasesa ha coordinado la actuación con Lipasam, que ha definido los puntos de acopio para la recogida de residuos, garantizando la prestación del servicio durante todas las fases de la obra. Por su parte, Tussam mantendrá el dispositivo especial previsto para la Semana Santa, sin entrada de autobuses hacia la Plaza del Duque.

Tras la reunión informativa mantenida el pasado 24 de marzo en el Salón de Actos de Emasesa, las afecciones al tráfico rodado y peatonal se seguirán comunicando de forma continuada a vecinos, comercios y personas usuarias, con información actualizada a lo largo de toda la ejecución del proyecto.

La actuación en la calle Trajano se enmarca en el programa de renovación de infraestructuras hidráulicas en el Casco Antiguo, con el que Emasesa viene modernizando redes y espacios urbanos en calles como Santa Ángela de la Cruz, Dueñas o Teodosio, "combinando la mejora del servicio con intervenciones respetuosas con el entorno histórico de la ciudad".

De esta forma, el Consistorio hispalense, a través de Emasesa, iniciará el próximo lunes, 6 de abril, obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Albareda y Jaén, del Casco Antiguo, una actuación que cuenta con un plazo de ejecución de 7,5 meses y un presupuesto que asciende a los 663.584 euros. Ese mismo día, la calle Méndez Núñez quedará abierta al tráfico rodado retomando su sentido de circulación original al igual que lo harán todas las vías circundantes.

Estos trabajos, que "buscan optimizar el servicio prestado", incluyen además la instalación de una nueva red de baldeo, teniendo como finalidad "la mejora de la presión y el caudal y el incremento de la capacidad de captación de aguas pluviales y de evacuación".

La sustitución de redes se realizará en el tramo comprendido entre la calle Jaén y la calle Méndez Núñez incluyendo la renovación de la totalidad de las acometidas de abastecimiento y saneamiento existentes, así como los pozos e imbornales de la red de saneamiento.

También contemplan la reposición de la totalidad de los acerados y de la pavimentación con granito Gris Quintana, Piornal y rosa Monforte, así como la plantación de Sophoras Japónicas 'Piramidalis'.

Durante la realización de los trabajos se producirá el corte total del tráfico rodado en la calle Albareda por la propia afectación de la obra, mientras que la calle Jaén y el tramo de la Plaza Nueva entre Méndez Núñez y Jaén quedará en doble sentido al tráfico para permitir el normal acceso al aparcamiento público de Albareda. Por su parte, el tráfico peatonal sufrirá afecciones, para lo que está prevista la instalación de pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos "que eviten en lo posible las molestias derivadas de estos trabajos".

Desde el próximo martes 7 al sábado, 11 de abril, el Consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, tiene previsto realizar trabajos de renovación del pavimento en el Puente del Cristo de la Expiración que conllevarán cortes parciales, "manteniendo en todo momento dos carriles en cada sentido de circulación".

Desde las 23,00 horas del martes 7 y hasta el miércoles, 8 de abril, a las 15,00 horas, se realizarán los trabajos en los primeros dos carriles sentido a Cartuja, quedando a continuación el tramo abierto.

Las tareas de reasfaltado en los dos carriles sentido Sevilla, se harán la noche del miércoles, 8 de abril, a partir de las 23,00 horas; y hasta el jueves 9, a las 15,00 horas. Una vez finalizadas, el tramo quedará abierto.

Finalmente, se realizarán los trabajos en los dos carriles centrales, que conllevarán el corte total del puente desde el jueves 9, a las 23,00 horas; y hasta el viernes 10, a las 15,00 horas. Esta actuación en el Puente del Cachorro concluirá con los trabajos de pintura en la noche del viernes 10 al sábado, 11 de abril.

En suma, durante el corte total del puente queda garantizado el acceso a parking y la Estación de Autobuses Plaza de Armas; además, se procederá a anular las cámaras de control de acceso al carril bus del puente para permitir que los vehículos circulen debido a los cortes que se llevarán a cabo durante estos días.