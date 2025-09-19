El Ayuntamiento de Sevilla inicia un plan de reajardinamiento de ocho medianas con una inversión superior a 1,8 millones

Recreación del proyecto de mediana del Ayuntamiento en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha desarrollado un proyecto de reajardinamiento integral de ocho medianas de la ciudad con una inversión global superior a 1,8 millones de euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el próximo lunes, 22 de septiembre, comenzarán las obras en la avenida de Torneo, uno de los principales accesos a la ciudad, que supondrán una "profunda transformación de este eje estratégico del norte de Sevilla".

Así, la mediana de Torneo contará con un diseño paisajístico renovado y la plantación de 154 nuevos árboles de especies ornamentales, resistentes y adaptadas al clima sevillano. Además, se incorporarán palmeras reinas y cicas.

La actuación también incluye la implantación de un tapiz vegetal de Lippia nodiflora, ya "consolidado con éxito en la avenida Kansas City".

El conjunto se completará con la instalación de un sistema de riego por goteo enterrado y automatizado, diseñado para optimizar el consumo de agua y garantizar la supervivencia de las plantaciones incluso en periodos de altas temperaturas. "Sevilla gana así un nuevo pulmón urbano en su entrada norte, que será la carta de presentación de vecinos y visitantes, y un modelo de cómo queremos que sean los grandes ejes verdes de la ciudad: sostenibles, bellos y preparados para el futuro", ha subrayado la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón.

Las obras, que tienen la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio, tendrán una duración aproximada de cinco meses y conlleva el corte de uno de los tres carriles por cada sentido de la avenida en diferentes periodos de la obra.

Este plan de transformación de medianas ya ha comenzado en la avenida de Ucrania, en el sur de la ciudad, donde prácticamente se ha finalizado un reajardinamiento integral con una inversión de 113.695 euros.

Tras las obras en Torneo, la siguiente intervención será en la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, "continuación natural de este eje".

Como incide el Consistorio, "con un presupuesto de 263.819 euros, se renovarán más de 1.000 metros de mediana con la plantación de más de 150 árboles y arbustos que aportarán color, biodiversidad y sombra durante todo el año".

En paralelo, el plan contempla también la renovación de las medianas de Kansas City, cuyas obras ya han comenzado, la avenida de Jerez en la zona de Jardines de Hércules, la calle Ferroviarios y, en 2026, la de la avenida Alfredo Krauss-Flota de Indias y en la calle Tarso. Este plan supondrá una inversión superior a 1,8 millones de euros.

En total, estas ocho actuaciones "permitirán transformar" los principales de accesos a Sevilla en corredores verdes, con más arbolado, mayor biodiversidad, suelos renovados y sistemas de riego eficientes. "Se trata de obras que significan más calidad ambiental y una Sevilla más verde y sostenible. Lo hacemos con un compromiso claro: que cada intervención sirva para dar soluciones de futuro y para que Sevilla sea una ciudad referente en paisajismo urbano y en sostenibilidad", ha concluido Rincón.