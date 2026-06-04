El Ayuntamiento de Sevilla inicia la primera fase de la Ciudad de los Niños en el Prado de San Sebastián

Archivo - Poryecto de la Ciudad de los Niños en el Prado de San Sebastián de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha iniciado las obras de la primera fase de la Ciudad de los Niños en el Prado de San Sebastián, un nuevo espacio infantil singular que contará con una inversión de 921.196,11 euros.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el contrato, adjudicado a la empresa Lappset España VR, S.L., incluye el diseño, suministro e instalación de los elementos de juego previstos en esta primera fase. La actuación se desarrollará en una zona estratégica del Prado de San Sebastián, un enclave bien ubicado y con numerosas conexiones de transporte público, lo que permitirá facilitar el acceso de familias de distintos puntos de la ciudad.

La intervención permitirá crear una nueva zona de juego de 1.164 metros cuadrados, distribuida en tres ámbitos tematizados vinculados a la identidad festiva de Sevilla: la antigua Pasarela de la Feria, las casetas de Feria y la Semana Santa. El objetivo es generar un "espacio infantil de referencia, con una propuesta de juego más atractiva, reconocible y diferenciada de un parque convencional".

El elemento central del espacio será una gran estructura inspirada en la antigua Pasarela que estuvo situada al final de la calle San Fernando y que sirvió como portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921. Esta instalación se ubicará en el centro de la explanada y contará con unas dimensiones máximas de 34 por 34 metros, alcanzando hasta 15 metros de altura en su punto más elevado.

La primera fase se articulará en tres zonas principales: La Pasarela ocupará 660 metros cuadrados; el ámbito de Capirotes y cirios, vinculado a la Semana Santa, tendrá 294 metros cuadrados; y el espacio de Casetas de Feria contará con 210 metros cuadrados.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "con el inicio de estas obras damos un paso importante para hacer realidad la Ciudad de los Niños en el Prado de San Sebastián, un nuevo espacio de juego de referencia para las familias sevillanas". Asimismo, ha señalado que "este proyecto une juego, accesibilidad, convivencia e identidad sevillana, porque permitirá que los niños disfruten de un espacio atractivo y reconozcan también elementos muy vinculados a la historia y a las tradiciones de su ciudad".

Rincón ha subrayado además que "la Ciudad de los Niños va a transformar una zona estratégica del Prado de San Sebastián en un gran espacio infantil singular, pensado no solo para instalar juegos, sino para ofrecer una experiencia completa, con una narrativa propia, en un enclave bien conectado y con referencias que forman parte de la memoria colectiva de Sevilla".

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de renovación y creación de nuevos espacios infantiles en la ciudad. El Ayuntamiento ya ha renovado cinco parques infantiles de proximidad con una inversión conjunta de 704.600 euros: calle Japón, en el Parque de las Artes; Jardines de la Buhaira; plaza Farmacéutica Margarita González; Parque de la Rosaleda; y calle Graham Bell.

Estas actuaciones han permitido incorporar juegos inclusivos y accesibles, suelos de seguridad, paneles sensoriales, juegos musicales, columpios adaptados, cestas nido, estructuras temáticas, zonas diferenciadas por edades y elementos pensados para favorecer el juego compartido entre niños y niñas con distintas capacidades.

Junto a esta red de parques de proximidad, el Ayuntamiento ya ha ejecutado dos grandes parques infantiles singulares de referencia en los distritos, con una inversión conjunta de 1.068.233 euros: el parque infantil singular de Fernanda Calado Rosales, en Sevilla Este, y el del Paseo de Europa, en Los Bermejales.

El parque de Fernanda Calado Rosales, con una inversión de 518.233 euros y una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados, está tematizado en torno a la aviación y concebido como una experiencia de juego inspirada en un aeropuerto, con un gran avión accesible, una torre de control, zonas diferenciadas por edades y capacidades, recorridos accesibles, elementos sensoriales y juegos inclusivos.

Por su parte, el parque infantil singular del Paseo de Europa, con una inversión aproximada de 550.000 euros y una superficie de unos 1.300 metros cuadrados, plantea un recorrido inspirado en ciudades europeas, con una propuesta de juego continua que combina actividad física, imaginación, orientación espacial, convivencia y criterios inclusivos.