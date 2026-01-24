El Ayuntamiento de Sevilla inicia un programa de plantaciones en colegios con la participación del alumnado

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, junto a alumnos plantando árboles en un colegio. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un programa específico de plantaciones en centros educativos públicos de la ciudad, una iniciativa que refuerza el arbolado en los colegios e implica directamente al alumnado en la mejora del entorno urbano y en la adquisición de valores de educación ambiental desde edades tempranas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el CEIP Ignacio Sánchez Mejías ha sido el primer centro en acoger esta acción municipal, en una jornada que ha contado con la participación activa de los alumnos y alumnas y la visita de la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón. En este colegio se han plantado cinco nuevos árboles de la especie Celtis australis, seleccionados por su adaptación al espacio escolar y su aportación futura de sombra y confort ambiental.

Estas actuaciones forman parte de la primera fase del programa Planta Vida, Planta Futuro, una iniciativa que acerca a los escolares a la importancia de plantar árboles y de comprender su papel fundamental para el medio ambiente, la salud y la calidad de vida en la ciudad.

Durante la actividad, el Ayuntamiento ha hecho entrega al centro de un diploma de reconocimiento por la colaboración del alumnado en la plantación y por su compromiso con la protección del medio ambiente. Como gesto simbólico, también se han regalado regaderas a los escolares, vinculando la plantación de los árboles con la responsabilidad de su cuidado.

"Es fundamental que los niños y niñas conozcan la importancia de los árboles para nuestra ciudad, para el medio ambiente y para la salud de las personas, y que entiendan que plantar hoy es invertir en una Sevilla más habitable en el futuro", ha señalado Rincón, quien ha destacado que "llevar estas plantaciones a los colegios permite educar en sostenibilidad desde edades tempranas y crear conciencia ambiental de forma directa".

Esta iniciativa se ha desarrollado en once centros educativos de la ciudad y ha contemplado la plantación de 84 nuevos árboles, con distintas especies adaptadas a las características de cada recinto escolar, como jacarandas, celtis, grevilleas o bauhinias, priorizando criterios técnicos, ambientales y de adaptación al espacio.

La delegada ha indicado que esta línea de trabajo se apoya en la apuesta estructural iniciada por el actual gobierno municipal en 2024, con la creación de un servicio pionero de conservación y mantenimiento del arbolado en edificios municipales, entre ellos los centros educativos.

Este servicio permite, según ha explicado, realizar de forma continuada labores de poda, control de riesgos, inventariado y seguimiento técnico del arbolado en patios y espacios abiertos, garantizando "una gestión integral, sostenible y segura bajo las directrices del Plan Director del Arbolado Urbano de Sevilla".

Estas actuaciones se integran en la mayor campaña de plantación impulsada en Sevilla desde que existen registros, que prevé 6.511 nuevos árboles y palmeras en toda la ciudad, junto a más de 14.800 arbustos, y permitirá superar los 16.500 ejemplares plantados en los últimos tres años, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad "más verde, más habitable y mejor preparada frente al cambio climático".