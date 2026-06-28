El Ayuntamiento de Sevilla inicia la reurbanización en la calle Virgen de Fuensanta de los Remedios, con más arbolado

Alés detalla a vecinos de los Remedios la reurbanización de la calle Virgen de Fuensanta - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través la Gerencia de Urbanismo, comenzará el próximo lunes, 29 de junio, las obras de reurbanización de la calle Virgen de Fuensanta, en el tramo entre las calles Monte Carmelo y Sebastián Elcano.

El delegado del distrito Los Remedios, ha anunciado estas obras a sus vecinos en una reciente visita en la que ha detallado que con esta intervención se sustituirá el pavimento actual, "degradado desde hace décadas y en mal estado, por solería acorde a este entorno de Sebastián Elcano, recientemente renovado", informa en un comunicado.

La actuación, del mismo modo, permitirá la creación de seis nuevos alcorques para una posterior instalación de nuevas especies de árboles en época de plantación. Tendrá una duración aproximada de dos meses y cuenta con una inversión de casi 70.000 euros.

En este sentido, el delegado ha destacado que "esta nueva intervención forma parte del compromiso del Gobierno municipal con la mejora continua de las infraestructuras básicas de la ciudad. Actuaciones como esta permiten anticiparnos a futuras incidencias, aumentar la eficiencia de las redes y ofrecer un mejor servicio a los vecinos".

Alés ha subrayado, además, que Los Remedios está siendo protagonista de una profunda transformación urbana que combina la renovación de infraestructuras esenciales "con la mejora de los espacios públicos, la movilidad y la accesibilidad, consolidando un modelo de barrio más moderno, sostenible y adaptado a las necesidades de sus residentes".

Estos trabajos se unen a las ya iniciadas obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Juan Sebastián Elcano, en el tramo comprendido entre Virgen de la Cinta y Fernando IV, así como en la Glorieta de las Cigarreras.

Esta actuación se suma a otras importantes inversiones desarrolladas en estos últimos tres años en Los Remedios, entre las que destacan la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en las calles Virgen del Valle y Virgen de la Fuensanta; la renovación de pavimentos y ampliación de acerados en la calle Madre Rafols, especialmente en el entorno del colegio Santa Ana; la transformación del Parque de los Príncipes y su entorno; las reurbanizaciones de Virgen de Todos los Santos, Virgen de la Cinta y del entorno de la Parroquia de Los Remedios, y la transformación del complejo Vera Sevilla con la reurbanización de Juan Sebastián Elcano, entre otras.