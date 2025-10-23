El Ayuntamiento de Sevilla inicia los trámites para licitar la gestión de la fauna en parques y jardines

Archivo - Aves en el Parque del Tamarguillo de Sevilla. (Foto de archivo).- AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha publicado este jueves el anuncio previo a la licitación del contrato para la asistencia técnica de gestión de la fauna existente en los parques y zonas verdes de la ciudad.

Según detalla el Consistorio en una nota de prensa, el contrato permitirá elaborar censos de especies, aplicar protocolos veterinarios y sanitarios, y controlar la presencia de fauna autóctona, exótica o invasora en los espacios verdes. Con "especial atención" en aquellos que cuentan con láminas de agua, como los parques de María Luisa, Los Príncipes, Amate, Miraflores, Guadaíra I y II, Infanta Elena, Tamarguillo y Palmas Altas.

El presupuesto base estimado del contrato es de 173.026 euros, con una duración inicial de doce meses, prorrogable hasta dos años más.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "por primera vez, el Ayuntamiento va a contar con una gestión técnica, rigurosa y planificada de la fauna que habita en nuestros parques y jardines. Hasta ahora las intervenciones eran puntuales y en muchos casos improvisadas; con este contrato damos un paso decisivo hacia un modelo de gestión responsable y sostenible".

El futuro contrato permitirá elaborar inventarios poblacionales, establecer protocolos veterinarios periódicos, definir la capacidad de carga de los espacios, realizar análisis sanitarios y de calidad del agua, así como aplicar programas de alimentación, anillamiento y control reproductivo. También se incluirán actuaciones específicas para el manejo de fauna autóctona, exótica o invasora, como cotorras o palomas, conforme a la normativa vigente.

Rincón ha subrayado que "esta actuación pionera nos permitirá mejorar la convivencia entre la fauna y la ciudadanía, garantizar el bienestar animal y reforzar la seguridad sanitaria en los espacios verdes".

El Ayuntamiento ha señalado que el nuevo contrato responde a "las necesidades detectadas" tras los casos de gripe aviar detectados el pasado mes de septiembre. En ese periodo, el Consistorio tuvo que proceder al cierre temporal del Parque del Tamarguillo, María Luisa, Los Príncipes, Miraflores y los Reales Alcázares.

"En aquel momento, el Ayuntamiento carecía de un sistema organizado para la gestión de estos episodios, por lo que fue necesario activar de urgencia distintos contratos y protocolos de actuación para dar cumplimiento a las directrices de la Junta y garantizar la seguridad sanitaria en las zonas afectadas", ha concluido.