El Ayuntamiento de Sevilla invierte más de 140.000 euros para reasfaltar la avenida Pino Montano

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha reasfaltado "en tiempo récord" la avenida de Pino Montano en su tramo del Distrito Macarena, una avenida de casi 700 metros de longitud que ahora cuenta con pavimento "de primera calidad" tras cinco días de trabajo y una inversión de más de 140.00 euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado junto a comerciantes y vecinos estos trabajos que se han realizado en horario nocturno y que finalizaron el pasado viernes, 10 de octubre, y ha destacado que siguen "haciendo más seguras las calles de la ciudad actuando en todos los distritos como en esta zona concreta de la Macarena, donde hacía décadas que no se asfaltaban calles y avenidas".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las calles y avenidas asfaltadas como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores, Escultor Francisco Buiza o Pino Montano corresponden a actuaciones desarrolladas en el último año y se suman a una inversión de "alrededor de un millón de euros".

Asimismo, el Distrito Macarena ha sido objeto de más remodelaciones, entre las que destacan la reurbanización de la plaza Blanca Paloma, el asfaltado de Camino de Cantalobos, la urbanización de la calle Fedra, las obras en Estanislao del Campo López en la Carrasca y las mejoras en calles y avenidas como Algámitas, Palma del Río, León XIII, Cristantemo y Doctor Leal Castaño, entre otras.

Sanz ha valorado que en los dos últimos años el Distrito Macarena ha sido escenario de "decenas de actuaciones sobre el pavimento de sus calles y plazas" para mejorar sus condiciones, y ha señalado que, además, se ha efectuado "el asfaltado antes de verano de Manuel del Valle en el tramo comprendido entre las calles Tharsis y San Juan de la Salle, además del tramo del puente sobre el ferrocarril".

Además, el primer edil ha concretado que estas obras han supuesto una inversión de 346.340 euros y han puesto "a punto" una arteria "clave del distrito y de toda la ciudad" por la que pasan "miles de vehículos al día".

Asimismo, en el caso de la avenida de la Barzola se ha renovado toda la vía con un presupuesto de 165.000 euros, han conseguido "disminuir la incidencia acústica" y los vecinos han dejado de soportar "problemas de ruido" que había en esta vía por las condiciones en las que se encontraba la calzada.