Obras de mejora en los Jardines de San Diego. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las obras de mejora de los Jardines de San Diego, una actuación impulsada por el Gobierno Municipal del alcalde José Luis Sanz que cuenta con una inversión total de 265.120,44 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los trabajos han comenzado por la zona sur de los jardines y permitirán renovar los caminos interiores, mejorar el estado de los parterres y acondicionar distintos puntos del recinto. Entre las primeras actuaciones se encuentra la demolición de los caminos laterales, su posterior nivelación y compactación y la aportación de albero para recuperar las cotas y mejorar su estado.

El proyecto contempla también la creación de 377 metros cuadrados de nuevos parterres, dos de ellos con césped, de 81 metros cuadrados cada uno, y otros 215 metros cuadrados destinados a pradera natural. Además, se actuará sobre los parterres existentes, con una superficie aproximada de 4.600 metros cuadrados, mediante trabajos de limpieza y aportación de mantillo para mejorar las condiciones del terreno.

Además, el Ayuntamiento ha detallado que en los caminos centrales se realizará el perfilado, nivelación y compactación del terreno para instalar un pavimento de hormigón impreso, mientras que también se renovarán las zonas de acceso que presentan elementos deteriorados. Los trabajos incluyen la demolición de superficies de hormigón y adoquines en mal estado y su posterior reposición.

La intervención contempla, además, la colocación de pasatubos para facilitar la conexión de un futuro sistema de riego, tanto en los caminos laterales como en la zona central. La renovación de los jardines se completará con la retirada de 27 bancos y 12 papeleras deteriorados, que serán sustituidos por nuevos elementos fabricados con material reciclado. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 34.429,93 euros, IVA incluido. Asimismo, se pintará el cerramiento de barrotes de todo el recinto, con una inversión de 5.646,49 euros.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "estos trabajos de mejora permitirán recuperar y mejorar un espacio verde para que los vecinos puedan disfrutarlo en mejores condiciones". Rincón ha señalado también que "contar con parques y jardines cuidados, accesibles y preparados para el uso diario contribuye a mejorar la calidad de vida y ofrece a los ciudadanos lugares para pasear, descansar y realizar actividad física al aire libre".

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Sevilla continúa trabajando en la conservación y mejora de los espacios verdes de la ciudad, con el objetivo de que los Jardines de San Diego sigan siendo un lugar de encuentro y disfrute para los vecinos del barrio.