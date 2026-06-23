El Ayuntamiento de Sevilla licita un contrato por 200.000 euros para mantenimiento y reparación de la Plaza de España

Archivo - Imagen de la Plaza de España de Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, acaba de licitar un nuevo contrato destinado al mantenimiento, conservación y reparación del conjunto monumental de la Plaza de España, con un presupuesto anual de 200.000 euros y una duración inicial de un año, prorrogable por otro más. Todo ello circunscrito al ámbito comprendido entre Gran Peatón y la Avenida de Isabel La Católica, ambos inclusive, cuya competencia es municipal.

Este contrato, señala el Consistorio en una nota de prensa, permitirá desarrollar actuaciones continuadas de inspección, conservación preventiva, reparación y restauración de los distintos elementos que conforman este enclave monumental, incluyendo revestimientos cerámicos, elementos ornamentales, fábricas, pavimentos, cerrajería artística y otros componentes patrimoniales que requieren una atención especializada.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado al respecto que la Plaza de España, "uno de los grandes símbolos de Sevilla y uno de los espacios patrimoniales más visitados de la ciudad, exige para su conservación una atención constante, especializada y planificada". Asimismo, de la Rosa ha afirmado que con este contrato "se refuerza el compromiso del Gobierno local con la protección del patrimonio histórico, permitiendo actuar de manera preventiva antes de que aparezcan daños de mayor entidad y garantizando que este espacio continúe siendo un referente para sevillanos y visitantes".

Entre los trabajos previstos se incluyen inspecciones periódicas, elaboración y actualización de inventarios georreferenciados de los elementos del conjunto, estudios técnicos y ensayos de materiales, así como actuaciones de conservación y reparación que puedan ser necesarias para mantener el monumento en las mejores condiciones posibles. Además, el contrato contempla la disponibilidad de equipos especializados y un servicio permanente para atender incidencias urgentes durante las 24 horas del día, todos los días del año, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier situación que pudiera afectar a la conservación del recinto o a la seguridad de los usuarios.

"Estamos hablando de un espacio único, con un extraordinario valor histórico, artístico y turístico. Su mantenimiento no puede limitarse a actuaciones puntuales, sino que requiere una estrategia permanente de conservación que garantice su preservación para las futuras generaciones", ha añadido el delegado.

Con esta actuación, el Gobierno municipal "continúa impulsando la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad, asegurando el adecuado mantenimiento de uno de los monumentos más representativos de Sevilla y uno de los principales atractivos turísticos de Andalucía".