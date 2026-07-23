El Ayuntamiento de Sevilla licita trabajos de restauración en la Casa Consistorial por casi un millón y medio de euros

La fachada de la Casa Consistorial de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Patronato del Real Alcázar y la Casa Consistorial, ha licitado las obras de restauración de las rejas, carpinterías y vidrieras de la Casa Consistorial, con un presupuesto base de 1.445.119,13 euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la restauración recurrirá a "técnicas especializadas de conservación", con el objetivo de recuperar estos elementos históricos, garantizar su estabilidad y asegurar su adecuada preservación frente al paso del tiempo.

En ese sentido, el delegado de Hacienda y vicepresidente del Patronato Real del Alcázar, Juan Bueno, ha subrayado que la licitación de las obras ha sido un "paso decisivo" para "devolver a la Casa Consistorial todo el valor patrimonial de sus rejas, carpinterías y vidrieras" y garantizar "la conservación de un edificio único para las próximas generaciones".

Asimismo, Bueno ha asegurado que la nueva intervención "de gran envergadura" reforzará tanto la "apuesta" del Gobierno municipal por "mantener en las mejores condiciones los grandes monumentos" como su "compromiso con la protección del patrimonio histórico" de la capital hispalense.