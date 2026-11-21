El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, en el acto de clausura de la temproada 2025-2026 de Arus Andalucía Racing Team. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha participado en el acto de clausura de la temporada 2025-2026 de ARUS Andalucía Racing Team, celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) de la Universidad de Sevilla (US).

Durante la ceremonia, en la que se ha exhibido el monoplaza ART-26D desarrollado durante el último curso, Pimentel "ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno de José Luis Sanz con la retención del talento joven, la investigación aplicada y el impulso a los proyectos tecnológicos que nacen en las aulas sevillanas", según ha concretado el Consistorio hispalense a través de una nota.

Al hilo, Pimentel ha subrayado que "desde el Ayuntamiento tenemos muy claro que el talento y la ingeniería son pilares esenciales para construir la Sevilla que queremos; por eso concedimos la Medalla de la Ciudad a la Escuela de Ingeniería, a ARUS y a todas las asociaciones de estudiantes que forman parte de la ETSi, porque representa la ambición de una generación que compite al máximo nivel sin complejos".

En esta línea, el delegado ha destacado el papel de la ETSi como "una de las escuelas de ingeniería más importantes de España", avalada por su presencia en los principales rankings internacionales. "Contamos con un centro de referencia nacional y con jóvenes extraordinariamente preparados. Nuestra prioridad es generar las oportunidades necesarias para que todo ese talento se desarrolle aquí y proyecte el nombre de Sevilla dentro y fuera de nuestras fronteras", ha añadido.

Fundado en 2012 en el seno de la ETSi como el primer equipo andaluz de Formula Student, ARUS reúne actualmente a más de un centenar de alumnos de distintas titulaciones que diseñan, fabrican y validan vehículos de competición desde cero. La escudería ha cerrado la temporada 2025-2026 con "destacados resultados internacionales y dos podios en Formula Student Spain, celebrada en el circuito de Montmeló".

"El mayor éxito de ARUS no reside únicamente en sus trofeos, sino en su capacidad para transformar el conocimiento académico en soluciones reales para la industria y la movilidad sostenible", ha añadido Pimentel, quien valorado la evolución del equipo desde la combustión hacia la conducción autónoma y el desarrollo de sus próximos monoplazas eléctrico y de pila de combustible de hidrógeno.

"Detrás de cada avance de este monoplaza hay miles de horas de esfuerzo y trabajo en equipo que demuestran que el talento joven sevillano no tiene límites. El Ayuntamiento seguirá siempre al lado de proyectos que convierten el conocimiento universitario en motor de futuro para nuestra ciudad", ha concluido Pimentel.