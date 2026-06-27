El Ayuntamiento de Sevilla ofrece al embajador de Venezuela la Unidad Canina de Rescate de Bomberos tras los terremotos

El alcalde traslada todo el apoyo de los sevillanos ante la tragedia

Archivo - Uno de los perros de la Unidad Canina de Rescate de Bomberos de Sevilla que participaron en labores de auxilio tras el último terremoto de Turquía
Archivo - Uno de los perros de la Unidad Canina de Rescate de Bomberos de Sevilla que participaron en labores de auxilio tras el último terremoto de Turquía - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 27 junio 2026 11:15
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SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto a disposición del embajador de Venezuela en España, Timoteo Zambrano, los profesionales que componen el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la ciudad, "y especialmente, la Unidad Canina de Rescate, que ha participado en catástrofes internacionales con la máxima profesionalidad y entrega".

En una carta enviada a la Embajada, Sanz destaca que la citada unidad cuenta con personal experimentado en este tipo de siniestros, como el acaecido en Turquía, "ofreciendo, junto a los guías caninos y sus perros, personal que se pueda trasladar al lugar que se indique para relizar tareas de desescombro y apuntalamientos con equipamiento adecuado para estas tareas".

Asimismo, el regidor ha traslado al embajador todo el apoyo de los sevillanos, "el aliento y disposición en lo que se pueda ser de ayuda", en estos "terribles momentos". "Ayer mismo tuve la oportunidad de compartir unos momentos con la comunidad venezolana residente en Sevilla y pude transmitir personalmente ese apoyo".

Sanz, por último, ha expresado su más sincero pésame por los fallecidos --la cifra de víctima mortales se acerca al millar-- y el deseo de una pronta recuperación para los heridos en este "espisodio sísmico que asola al querido pueblo venezolano".

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