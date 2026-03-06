El Ayuntamiento de Sevilla ordena la retirada de posibles obstáculos de cara a la Semana Santa y la Feria

Obras en el casco antiguo de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha publicado este viernes un edicto que ordena la retirada de aquellos elementos "en suelo de dominio público sin la previa autorización administrativa en las vías calificadas de evacuación y de acceso para los servicios de emergencias" de cara a la Semana Santa y la Feria de Abril.

Según el documento consultado por Europa Press, la no retirada de estos elementos podría conllevar una multa de 120.000 euros. Urbanismo ha anunciado que procederá a la "retirada inmediata" durante la Semana Santa y Feria de 2026 "así como en los días previos a su celebración".

Especialmente pone el foco en "medios auxiliares de obra (cajones, cubas, andamios, etc. ), venta ambulante, terrazas de veladores y otros elementos".

Asimismo, se ordena a los titulares de toldos, anuncios y rótulos publicitarios perpendiculares a la fachada de los edificios que "durante la Semana Santa, al paso de las Hermandades y Cofradías, procedan a abatir dichos elementos o a su desmontaje, en caso de que no fuese posible abatirlos".

En esta línea, el documento recoge la obligación a los locales con escaparates, así como a los titulares de licencia pantallas digitales, anuncios y rótulos luminosos que durante la Semana Santa, al paso de las Hermandades y Cofradías, "los mantengan apagados".

El incumplimiento de esta obligación "podría determinar la revocación de las licencias que se hayan otorgado".

La Gerencia de Urbanismo ha señalado que estas medidas son de aplicación en "el Conjunto Histórico Declarado y en las vías por donde transcurre el paso de Hermandades y Cofradías, así como en sus zonas de influencia". Igualmente resultan de aplicación a las calles afectadas por la celebración de la Feria de Abril y "su área de influencia".

El Ayuntamiento ha concedido un plazo, de diez días "a partir de la fecha de dicha retirada, para que presenten escrito en el Registro de la Gerencia de Urbanismo en el que manifiesten su voluntad expresa de hacerse cargo de los elementos retirados, mediante su recuperación de los Almacenes Municipales en el día y hora que se fije por esta Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, previo pago de los costes de retirada".

Si pasa ese plazo y no ha manifestado su voluntad de recuperación "se entenderá que renuncian a los mismos, facultando a la Gerencia para su traslado a vertedero autorizado o reciclaje".