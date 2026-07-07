El Ayuntamiento de Sevilla otorga 2,4 millones a diez comunidades para la instalación de ascensores

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), ha concluido el proceso para la concesión de las ayudas económicas municipales para la instalación de ascensores en edificios residenciales correspondientes a la campaña del año 2024.

De este modo, tras la resolución de todos los trámites, diez comunidades de vecinos han resultado beneficiarias de estas subvenciones, cuyo presupuesto total se eleva hasta los 2,4 millones de euros, según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota.

Sobre este asunto, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "desde la llegada de José Luis Sanz a la alcaldía en mayo de 2023, este equipo de Gobierno ha impulsado ya cerca de un centenar de nuevos ascensores en barrios como San Pablo, Los Pajaritos o Pino Montano, una cifra que refleja nuestro compromiso con la mejora de la accesibilidad en edificios residenciales. Estamos haciendo una Sevilla más inclusiva, más habitable y mejorando la calidad de vida de los vecinos".

Esta decena de comunidades vecinales se localizan en distintos puntos de la ciudad, pertenecientes a zonas con necesidad de transformación social o consideradas con "graves carencias" en materia de accesibilidad, como el barrio de los Pajaritos --en Tres Barrios-Amate--, el Polígono Norte --en el distrito Macarena--, Torreblanca de los caños --en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca--, el Polígono Sur --distrito Sur--, el barrio de Pino Montano y alrededores del Parque Miraflores --en el distrito Norte--, el barrio de Rochelambert --en el distrito Cerro-Amate--, y el sector norte del distrito Macarena.

En contexto, el Consejo de Gobierno de la GUMA celebrado este martes, ha aprobado con carácter definitivo el listado de los edificios que van a recibir estas subvenciones, y cuyas localizaciones son calle Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nº 1 portal 3; calle Alondra, del Nº 9 al 15; calle Fernández Ardavín, 1 Bloque 26; calle Cigüeña, Nº 33; calle Torregalindo, Nº 1(A); calle Fundidores, Nº 2; calle Petrarca, Nº 9; calle Chapistas, Nº 4; calle Marzo, Nº 16 y avenida. Doña Francisquita, Nº28.

La selección de estas comunidades de vecinos como adjudicatarias de estas ayudas se ha producido tras comprobarse el cumplimiento por su parte de todas las condiciones recogidas en las bases de la convocatoria, que establecían como "requisitos fundamentales que se tratara de edificios residenciales con vecinos con graves dificultades de movilidad, económicas y de dependencia".

La financiación económica que recibirán oscila entre los 266.899 euros y los 135.711 euros, tratándose de la primera convocatoria de esta modalidad de subvenciones que llega a cubrir el 95 por ciento del coste de las obras y el cien por cien de los honorarios técnicos de redacción de los proyectos y de dirección de las obras. Así pues, las comunidades subvencionadas aportarán el cinco por ciento del coste de la actuación.

Las subvenciones abarcan la instalación de ascensores, y "todas las obras necesarias e imprescindibles para obtener la accesibilidad universal en el edificio", incluyendo demoliciones de forjados, modificaciones del trazado de los núcleos de escaleras, ejecución de rampas o instalación de plataformas elevadoras, entre otras. La Gerencia de Urbanismo actúa además en estos casos como promotora de las obras. Durante el plazo que se mantuvo abierto para solicitar estas ayudas, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente recibió un total de 223 solicitudes.

Asimismo, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, mantiene abiertas otras líneas de ayudas para la instalación de ascensores en edificios residenciales plurifamiliares. En concreto, en los últimos meses se han celebrado las dos primeras convocatorias de subvenciones para instalar ascensores en la modalidad de concurrencia no competitiva dirigida a los barrios D y E del Polígono San Pablo, dotadas económicamente con 2.160.000 euros y 4.800.000 euros, respectivamente, incluidas en la mayor convocatoria de ayudas con fondos municipales de la historia del Consistorio.

Ambas se encuentran en periodo de subsanaciones previo a la adjudicación provisional. A esta segunda fase de ayudas seguirá en los próximos meses una tercera en esta misma modalidad de asignación directa y concurrencia no competitiva, con la que se espera poder sufragar la instalación de alrededor de 75 nuevos ascensores en edificios residenciales carentes de ellos.

Además, hasta el próximo 16 de julio, se encuentra abierto el plazo para solicitar ayudas para instalación de ascensores en viviendas de la calle Cigüeña del barrio de Los Pajaritos, dirigidas a los ocho edificios que están siendo rehabilitados en el marco del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sufragado con fondos Next-Generation, y como complemento a esa actuación de rehabilitación actualmente en marcha.

En total, el Ayuntamiento destina 1,9 millones de euros para repartir entre todas las comunidades solicitantes que cumplan con las condiciones fijadas en las bases de la convocatoria, puesto que las ayudas se concederán por orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento de los fondos previstos.

Por otro lado, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado remitir al Pleno municipal el documento de modificación puntual del PGOU redactado para posibilitar aumentar el número de viviendas en suelo urbano sin necesidad de llevar a cabo una tramitación previa.

Esa tramitación previa la constituía hasta el momento un expediente de Actuación de Transformación Urbanística a desarrollar mediante un Estudio de Ordenación, un procedimiento que hasta ahora resultaba obligatorio y que suponía mayores plazos, complejidad y costes administrativos. De esta forma, se pretende "reducir tiempos y gastos como respuesta también a la alta demanda habitacional existente".

En este contexto, se ha puesto de manifiesto la existencia de una densidad residencial "muy baja" en ámbitos o sectores en vías de desarrollo que cuentan con instrumento urbanístico ya aprobado; esto es, las viviendas previstas en buena parte de estos sectores "son muy grandes para las necesidades actuales de la población".

Con la modificación propuesta se actualiza la normativa urbanística vigente "con el objeto de poder incrementar el número de viviendas en suelo urbano de manera más sencilla y directa, y sin que ello suponga incremento de la edificabilidad alguno".

El cambio se contiene en un nuevo artículo incluido en las Normas Urbanísticas del PGOU --artículo 6.3.9 'Densidad de vivienda'-- en el que se establecen también los límites en las superficies mínimas de las viviendas de acuerdo a las condiciones particulares de cada zona residencial, "garantizando así el cumplimiento de los estándares urbanísticos".

La aprobación de esta modificación puntual del PGOU se produce tras haberse redactado el documento previo de Avance y haberse sometido a consulta pública para recabar la opinión de la ciudadanía, trámite durante el cual se han presentado dos sugerencias contestadas.

Sobre este documento de Avance --que tiene la consideración de borrador a los efectos del procedimiento ambiental correspondiente-- se ha pronunciado la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en el sentido de que esta modificación no tiene que someterse a Evaluación Ambiental Estratégica.

Por otro lado, de acuerdo al compromiso recogido en el contrato de compraventa de la parcela de la Plaza de la Concordia donde en su día estuvo la Jefatura Superior de Policía, transformada en establecimiento hotelero que se encuentra en su fase final de construcción, la entidad adjudicataria de aquella venta ha cedido a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento el derecho de uso de un espacio en el inmueble para su utilización como Centro de Interpretación de la Memoria Democrática.