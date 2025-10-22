El Ayuntamiento de Sevilla pide mantener la actividad en la Fábrica de la Cartuja Pickman y apoya a los 36 trabajadores

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha emitido este miércoles, 22 de octubre, una declaración institucional, apoyada por todos los grupos políticos del Consistorio, en apoyo a los 36 trabajadores de la Fábrica de La Cartuja Pickman. En la misma, piden al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla adoptar "cuantas medidas sean posibles" para mantener la actividad y los puestos de trabajo.

Según el documento remitido por el Ayuntamiento, el cierre de la fábrica supone que "desaparezca una parte esencial de la historia y el alma industrial de Sevilla". En este sentido, ha destacado el "reconocimiento nacional e internacional" de la marca y la "pérdida" que supone para el empleo de los jóvenes de la ciudad.

En esta línea, solicitan a las administraciones públicas "la búsqueda de soluciones estables y de largo plazo que permitan la estabilización de la plantilla", y posteriormente, "el desarrollo y crecimiento de la empresa en un futuro cercano". Todo ello, aseguran contando con "la participación de los sindicatos más representativos".

Asimismo, el documento recoge la necesidad de un plan de inversiones que suponga un "redimensionamiento adecuado de la empresa", así como la modernización de maquinaria e instalaciones, la incorporación de procesos, prácticas y cultura de innovación y un plan estratégico de comercialización interior, pero también internacional, con "la búsqueda de nuevos mercados".

Concluye que el Ayuntamiento apoya "las movilizaciones y acciones que se produzcan en defensa del mantenimiento de la actividad". La publicación de la declaración institucional llega tras la reunión este martes, 21 de octubre, del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con representantes de los trabajadores de la Fábrica y del sindicato Comisiones Obreras. La cita ha sido remarcada por el alcalde a través de sus redes sociales, en las que ha reiterado su apoyo.

El pasado 9 de octubre se hacía público que la empresa Ultralta había solicitado al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla su liquidación definitiva después de "no poder cumplir los acuerdos de pago". La Fábrica está cerrada y las 36 personas trabajadoras de La Cartuja Pickman, se encuentran incursos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el pasado mes de agosto, según señala el Ayuntamiento.