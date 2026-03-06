El Ayuntamiento de Sevilla pide una reunión "urgente" con Subdelegación sobre la situación en el distrito Macarena

Un aparcacoches indica un lugar de estacionamiento a un conductor. - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Macarena y la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla han solicitado este viernes al subdelegado del Gobierno en Sevilla una reunión "urgente" para abordar la situación de los vecinos de El Cerezo, en el Distrito Macarena

El portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, ha señalado al PSOE que ante "un problema de seguridad, es obligación de todos buscar soluciones a los vecinos y no echar la culpa al Ayuntamiento de algo que es, como todos sabemos, incluido el propio PSOE, de competencia estatal".

En una nota remitida a los medios, Bueno ha defendido que el Ayuntamiento "nunca va a dar la espalda a los vecinos, siempre va a cumplir con sus obligaciones y siempre va a buscar soluciones a los problemas de seguridad de los vecinos, sean o no de su competencia, porque este gobierno lo que siempre va a buscar es la seguridad de todos los sevillanos, vivan donde vivan".

"Nadie entiende que alguien que ha sido alcalde se dedique a ordenar a sus peones que intenten engañar o confundir a los vecinos con mentiras en vez de trabajar hombro con hombro con el Gobierno municipal para lograr más Policía Nacional para Sevilla y para el distrito de la Macarena", ha remarcado.

En esta línea, Bueno ha asegurado que ante el problema surgido "el único que está dando soluciones es el Ayuntamiento de Sevilla que ha incrementado en 33 efectivos la Policía Local en La Macarena con el objetivo de dar respuesta a la demanda de los vecinos".

"Si Muñoz quiere ser por una vez útil y leal a Sevilla, va siendo hora de que se ponga a trabajar para los sevillanos y pida junto al gobierno municipal más policía para la ciudad", ha concluido.

Las palabras de Bueno llegan tras la declaración este viernes del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en las que ha defendido la labor de la Policía Nacional en el barrio.

"Los vecinos en este caso lo que están reclamando fundamentalmente son problemas derivados de ruidos a altas horas de la noche, consumo de alcohol, aparcamientos, problemas con el tráfico, con uso indebido de espacios públicos, como los parques o problemas de convivencia en general. Todo ello, como bien sabemos, son competencias de la Administración local", ha asegurado Toscano en un audio remitido a los medios.

En este sentido, ha criticado la postura del Ayuntamiento de "culpar de un problema concreto de un barrio de Sevilla al presidente Pedro Sánchez", al mismo tiempo que ha defendido la "colaboración".

"Lo único que quiero transmitir es algo que conocen los vecinos del distrito Macarena y es que el Gobierno de España y la Policía Nacional han estado, están y van a seguir estando en los barrios del distrito Macarena", ha subrayado Toscano.

Desde hace cuatro noches un centenar de vecinos del Distrito Macarena están realizando patrullas ciudadanas ante la "creciente inseguridad" en la zona por la "actividad de los gorrillas".