El Ayuntamiento de Sevilla planta 17 nuevos ejemplares en los Jardines de la Caridad

Plantación de nuevos ejemplares en los Jardines de la Caridad en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está llevando a cabo la plantación de nuevas palmeras en los Jardines de la Caridad, dentro de las actuaciones de conservación, mejora y restitución del arbolado en jardines históricos de la ciudad.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, hasta el momento se han plantado nueve ejemplares de Phoenix dactylifera y está previsto que la próxima semana concluyan los trabajos con la plantación del resto de unidades previstas, hasta alcanzar un total de 12 nuevas palmeras en este espacio.

Esta actuación forma parte del trabajo que el Servicio de Parques y Jardines desarrolla con medios propios en distintas zonas verdes de la ciudad. En la campaña 2025/2026, la Sección de Conservación con Medios Propios ha plantado un total de 1.180 árboles y 3.550 arbustos en espacios como el Parque de María Luisa, los Jardines de Murillo, los Jardines de las Delicias, el Parque Amate, el Parque de Los Príncipes, la avenida Isabel la Católica, la Puerta de Jerez, la Glorieta de Goya, la Glorieta de los Marineros Voluntarios y los propios Jardines de la Caridad.

En el caso concreto de los Jardines de la Caridad, la plantación de estas 12 palmeras "permite reforzar los valores ambientales, históricos y paisajísticos de este enclave". Del mismo modo, también se han plantado, anteriormente, tres cipreses y dos jacarandas.

De forma paralela, se están realizando trabajos técnicos de apeo sobre dos palmeras del mismo espacio, uno de ellos ya ejecutado y otro pendiente de ejecutar. Se trata de dos ejemplares de Phoenix dactylifera que presentaban "una evolución desfavorable" de defectos estructurales detectados en evaluaciones técnicas previas, con elevada esbeltez, incremento progresivo de la inclinación, pérdida de estabilidad y signos compatibles con fatiga estructural por envejecimiento.

Durante los últimos años, el Servicio de Parques y Jardines ha aplicado medidas de conservación y seguimiento para intentar prolongar la vida de estos ejemplares en condiciones de seguridad, como reducciones de peso en la corona, podas específicas y retirada continuada de nidificaciones. Sin embargo, su ubicación en zonas de elevado tránsito peatonal y rodado -hacia las calles Núñez de Balboa y Temprado, junto al Hospital de la Caridad-, la imposibilidad de acotar eficazmente el entorno durante episodios meteorológicos adversos y la falta de medidas adicionales que "redujeran el riesgo han llevado a los técnicos a considerar necesario su apeo".

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "el objetivo del Ayuntamiento es conservar el arbolado siempre que sea posible, pero también actuar con responsabilidad cuando los informes técnicos advierten de un riesgo para la seguridad de las personas".

En este sentido, ha subrayado que "en los Jardines de la Caridad no solo se actúa sobre dos ejemplares que habían sido objeto de seguimiento durante años, sino que se está reponiendo y reforzando la presencia de palmeras con 12 nuevos ejemplares de la misma especie".

Rincón ha destacado además que "el trabajo de Parques y Jardines con medios propios está permitiendo reforzar el arbolado y las zonas verdes de espacios históricos y parques de referencia de Sevilla", con actuaciones que combinan "conservación, seguridad, reposición y nuevas plantaciones para mantener y mejorar el patrimonio verde de la ciudad".

Esta actuación se enmarca en la campaña de plantaciones que el Ayuntamiento ya ha terminado y que, a la espera del balance definitivo, se han incorporado ya más de 5.000 nuevos árboles en distintos barrios, parques, jardines históricos, viarios y zonas verdes.