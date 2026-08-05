El Ayuntamiento de Sevilla planta alrededor de 60 árboles y 6.000 arbustos en el eje de la Feria de Abril

Mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez tas su restauración. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado la primera fase de restauración paisajística de la mediana del eje de la Feria, a su paso por la avenida Presidente Adolfo Suárez, donde se han plantado 59 árboles de las especies ciprés, árbol del amor, olmo resistente a la grafiosis y jacaranda, junto a más de 6.300 arbustos de cenizo, hierba de la memoria, salvia rusa, salvia de flor roja, centranto, y pitosporo.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos han sido ejecutados en el marco del contrato de conservación de zonas verdes municipales y arbolado viario de los distritos de Casco Antiguo, Triana y Los Remedios, con una inversión de 395.907 euros.

De esta manera, los trabajos han dado lugar a la eliminación del seto de adelfas que ocupaba la mediana dado que, en palabras de la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, "ya no respondía con la imagen" que el Gobierno municipal tiene de una vegetación "más rica, diversa y en sintonía con el nuevo Jardín de las Cigarreras".

Asimismo, ha apuntado que la restauración no se ha limitado a efectuar "una mejora estética", sino a una intervención "en profundidad" que también ha extraído y sustituido la tierra vegetal hasta 80 centímetros de profundidad, así como ha instalado un sistema de riego por goteo eficiente.

En contexto, esta actuación se ha integrado en el plan municipal de recuperación de medianas impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, dotado con más de 1,8 millones de euros y con intervenciones sobre ocho ejes de la ciudad como las ya finalizadas en la avenida de San Jerónimo, Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril, Kansas City y Ucrania.