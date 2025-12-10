El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha el 16 de diciembre la campaña de Navidad y rebajas del Bono Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Comercio, Álvaro Pimentel. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha este martes 16 de diciembre la campaña de Navidad de rebajas del Bono Sevilla que estará activa hasta el 11 de enero.

Desde las 9 de la mañana del martes 16 se podrán canjear en la web los 57.500 bonos destinados para los 611 pequeños y medianos comercios de los once distritos de la ciudad que se han adherido para participar en esta campaña, 40 más que en la anterior del mes de septiembre.

Por su parte, el delegado de Comercio, Álvaro Pimentel ha destacado que se trata de "una importante ayuda a las familias sevillanas en este periodo fuerte de ventas navideñas y los primeros días de las rebajas de enero".

Los bonos tendrán un precio de venta de 15 euros y un valor de compra de 25 euros, por lo que la diferencia de 10 euros por bono la pagará el Ayuntamiento al establecimiento donde haya sido canjeado. El Consistorio ha destinado para esta campaña una inversión municipal de 575.000 euros.

En este sentido, Pimentel ha subrayado que la anterior campaña tuvo un impacto directo en los comercios con más de 2,8 millones en ventas. "Esto significa que la medida llega a todos los distritos y beneficia tanto a pequeños comercios como a hostelería", ha indicado.

La compra máxima será de cinco bonos por DNI (75 euros y con valor de compra de 125 euros) y no se devolverá la diferencia entre el precio de compra y el bono, así como tampoco el importe de los no utilizados. Para adquirir los bonos es necesario ser mayor de edad, estar empadronado en Sevilla y, tras la compra, el consumidor recibirá en su correo electrónico un enlace de descarga a un archivo con un código QR que podrá descargar en su móvil o imprimir en papel para canjearlo en los establecimientos adheridos.

Pimentel ha indicado que el bono es "una ayuda a las familias sevillanas, que se benefician de una ayuda importante en una fecha que tradicionalmente dispara las ventas como es el periodo de Navidad y de rebajas. Es una medida que satisface a comercios, por el retorno directo en ventas, y a los consumidores por igual".

En esta línea, ha asegurado que con esta medida "se demuestra que el comercio es un sector clave para la ciudad y que, como tal, le estamos prestando una atención que hasta ahora no había tenido por parte de gobiernos anteriores. Solo en este cuatrimestre hemos movilizado casi dos millones de euros en ayudas, incluyendo las dos campañas de Bono Sevilla, la línea de subvenciones para comercios afectados por obras de larga duración, las ayudas para la digitalización y márketing del pequeño comercio, o las subvenciones para campañas de dinamización del comercio entre las federaciones de comerciantes".