El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha una campaña contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH

Prwesentación de la campaña de concienciación frente al VIH en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, ha presentado una nueva campaña frente al estigma y la discriminación social hacia las personas con VIH, destinada a combatir el estigma social, desmontar falsas creencias y promover la igualdad de trato y la no discriminación de las personas que viven con este virus.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la iniciativa, presentada por el delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, ha contemplado distintas acciones de comunicación y sensibilización que se desarrollarán durante el mes de noviembre y culminarán el próximo 1 de diciembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Sida.

Durante la presentación, José Luis García ha destacado que "aunque hemos avanzado muchísimo en el ámbito médico y científico y hoy disponemos de tratamientos que permiten a las personas con VIH llevar una vida plena y saludable, todavía tenemos una asignatura pendiente como sociedad, acabar con el estigma y la discriminación que siguen sufriendo muchas personas por vivir con este virus".

"El estigma también enferma, porque genera miedo, aislamiento e inseguridad y levanta barreras que dificultan la prevención, el diagnóstico precoz y el acceso a los recursos sanitarios y sociales. Por eso, hablar de VIH no es hablar únicamente de salud, sino también de derechos humanos, igualdad, convivencia y dignidad", ha lamentado.

Asimismo, la campaña incluirá distintas acciones de 'street marketing' en espacios públicos de Sevilla los días 10, 17 y 24 de noviembre y el 1 de diciembre, con el objetivo de acercar información rigurosa y accesible a la ciudadanía.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Estas actividades se complementarán con una amplia difusión a través de redes sociales y de diferentes soportes publicitarios urbanos, entre ellos banderolas, cartelería, mupis físicos y digitales, autobuses, taxis y Canal Bussi, con el propósito de garantizar la máxima visibilidad de los mensajes de sensibilización.

Entre los principales objetivos de esta iniciativa se encuentran informar sobre las vías de transmisión del VIH y los mecanismos de protección, fomentar la prevención y el diagnóstico precoz, desmontar mitos y creencias erróneas, visibilizar las situaciones de discriminación y dar a conocer los derechos de las personas con VIH y los mecanismos legales existentes para su protección, del mismo modo que las acciones previstas permitirán conocer el grado de información y sensibilización de la ciudadanía ante esta realidad.

Al hilo, el delegado de Derechos Sociales ha subrayado que "queremos llevar esta campaña a las calles, a los barrios y a los espacios cotidianos de Sevilla, porque la información es una de las herramientas más eficaces para combatir los prejuicios". "No podemos permitir que una persona tenga dificultades para acceder a un empleo, a un seguro, a una prestación o a una atención sanitaria digna por vivir con VIH. Tampoco podemos consentir que el desconocimiento se convierta en rechazo ni que la desinformación condicione la vida de nadie", ha añadido.

En este contexto, José Luis García ha indicado que entre 2020 y 2024 se registraron 381 nuevos casos de VIH en el distrito sanitario de Sevilla y que, durante 2024, se realizaron más de 5.200 pruebas de cribado en Andalucía.

Unos datos que, según ha señalado, "nos recuerdan que no podemos bajar la guardia y que debemos seguir trabajando tanto en la prevención y el diagnóstico precoz como en la sensibilización social. Detrás de cada cifra hay personas, historias y realidades diferentes, y nuestra responsabilidad es garantizar que todas ellas puedan vivir con libertad, seguridad y dignidad".

SEVILLA REFUERZA SU COMPROMISO CON LA ESTRATEGIA FAST TRACK CITIES

Esta nueva campaña se enmarcará en el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la estrategia internacional Fast Track Cities, impulsada por Onusida, a la que la ciudad se incorporó mediante su adhesión a la Declaración de París en 2016.

Desde entonces, Sevilla ha desarrollado diferentes actuaciones a través del Plan Fast Track Sevilla por una ciudad sin VIH y sida, con el objetivo de avanzar en la prevención, el diagnóstico, la atención y la eliminación de cualquier forma de discriminación asociada al VIH.

Igualmente, la ciudad ha acogido importantes encuentros internacionales en esta materia, como la Conferencia Internacional Fast Track Cities de 2022 y la reunión de alto nivel sobre VIH y derechos humanos celebrada en septiembre de 2023.

En la actualidad, el Consistorio trabaja en la elaboración del segundo Plan Fast Track 2026-2030, que incorporará los principios del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH.

Finalmente, el delegado ha agradecido la implicación de las entidades sociales y colectivos que trabajan en la atención y defensa de los derechos de las personas con VIH, así como la labor de los profesionales del Servicio de Atención Preferente a Colectivos y de la Sección de Prevención y Atención a las Adicciones y la colaboración de la empresa Calidoscopio en el desarrollo de esta campaña.