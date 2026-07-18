El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha el dispositivo especial por la celebración de la Velá de Santiago y Santa Ana

Archivo - Detalle de la Cucaña en la Velá de Santiago y Santa Ana 2025 en el barrio de Triana en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha el próximo martes, 21 de julio, un dispositivo especial de servicios municipales con motivo de la celebración de la tradicional Velá de Santiago y Santa Ana, que se desarrollará en el barrio de Triana hasta el domingo 26 de julio, festividad de la santa.

La apertura de esta Fiesta Mayor de la ciudad tendrá lugar el 21 de julio con el pregón de la Velá que, en esta edición, correrá a cargo del historiador Jesus Pozuelo y que se celebrará en el Altozano. A partir de ahí, Triana acogerá un extenso programa de actividades culturales, deportivas y concursos entre los que sobresale la tradicional Cucaña, que tendrá lugar cada tarde de la Velá en la zapata de la calle Betis en horario de 18,00 a 21,00, han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, han destacado "la fuerte apuesta" que la comisión organizadora, en coordinación con el Distrito Triana, ha hecho este 2026 por "reforzar y ampliar la programación cultural con conferencias, mesas redondas y exposiciones dedicadas a la difusión de la historia, tradición y personalidades del barrio".

Además, como novedad, el miércoles 26 de julio la calle San Jacinto --tramo peatonal-- será escenario de una exhibición de toreo de salón organizada por la Escuela Taurina Tomás Campuzano a partir de las 10,00 horas.

El tradicional colofón de la Velá tendrá lugar el día 26 de julio, festividad de santa Ana y san Joaquín, con la entrega de distinciones en la plaza del Altozano a los homenajeados como Trianeros de Honor, Trianeros del Año y demás condecoraciones a instituciones, entidades y asociaciones vinculadas al barrio. El acto institucional dará comienzo a las 22,00 y la Velá culminará, a partir de la medianoche, con los tradicionales fuegos artificiales.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Poro otro lado, desde el pasado jueves, tanto Policía como Bomberos trabajan para controlar los trabajos de instalación de la infraestructura necesaria para el montaje de casetas, actividades comerciales, etcétera.

El horario de las casetas será el comprendido entre las 20,00 y las 03,00 horas --04,00 horas el jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio--. Durante la media hora anterior a dicho plazo, el titular de la caseta deberá haber cesado el despacho de consumisiones y césar también la música, quedando la actividad desalojada a las horas señaladas.

Por su parte, desde las 17,00 del 21 de julio hasta las 06,00 del 27 de julio se desarrollará la Fase II del Plan Especial de Movilidad que, en esta edición de la Velá, se verá condicionada por las obras de pavimentación de la calle Castilla, en el tramo Procurador-Callao.

Así, el plan dispondrá durante los días de celebración cambios de sentido en las siguientes vías del barrio de Triana: Calle San Jorge tendrá sentido hacia Antillano Campos; y calle Antillanos Campos tendrá sentido de circulación hacia la calle Pagés del Corro.

Además, condicionado también por la ubicación de las casetas y el escenario, la calle Betis y la Plaza del Altozano quedan como zonas de tráfico restringido por donde se podrá acceder según tramos horarios.

De igual modo, se producirán los habituales cortes de tráfico desde las 17,00 del día 21 de julio hasta las 06,00 del día 22 de julio, y desde las 18,00 hasta las 06,00 del 22 al 26 de julio y desde las 00,00 a las 06,00 del 27 de julio, en las diversas calles.

Cabe recordar, asimismo, que para el estacionamiento en superficie, el dispositivo de Movilidad dispone las habituales restricciones para vehículos con motivo de esta celebración en divesas calles.

Por otro lado, durante la celebración de la Velá, se mantendrá la parada de taxis de la calle Arjona con el Puente de Isabel II y se instalarán dos nuevas paradas provisionales con horario de 22,00 a 06,00 en Pagés del Corro.

También se prohíbe, como es habitual, la circulación de patinetes y bicicletas en la zona destinada a uso peatonal durante la celebración de la Velá y quedará inhabilitada la zona reservada a bicicletas eléctricas de alquiler sin puntos de anclaje ubicada al comienzo de la calle Betis, junto al acceso al aparcamiento público.

Por otro lado, Tussam mantendrá el dispositivo de las numerosas líneas que prestan servicio al barrio de Triana y que facilitan el acceso a su Velá como son: Transversales 5 y 6, circulares C1, C2, C3 y C4 y radiales 40 y 43. La línea 43 no verá alterado su recorrido, ya que éste está condicionado actualmente por las obras que se están realizando en la calle Castilla.

DISPOSITIVO DE LIPASAM

Por su parte, Lipasam también desarrollará un programa especial de limpieza para la Velá que contará con un dispositivo integrado por 82 trabajadores, entre los que se incluye el servicio de inspección, y 38 vehículos para dar cobertura a esta celebración.

Un año más, la recogida de los residuos se volverá a realizar de forma selectiva. Para los envases de vidrio, en colaboración con Ecovidrio, se repartirán pequeños contenedores o cubos para el interior de las casetas y serán recogidos puerta a puerta, durante la jornada de la mañana.

De igual forma, el papel y cartón se recogerá de forma selectiva, que deberá ser colocado y bien plegado en la puerta de cada caseta para después ser recogido en turno de mañana y tarde.

Para los envases, se reforzarán las unidades de contenedores habituales, en los que se podrán depositar a cualquier hora, y además se realizará una recogida puerta a puerta en turno de tarde. Finalmente, para el aceite usado se repartirán envases en las casetas, y serán recogidos al finalizar las fiestas o tras solicitarlo al 955 010 010.

Con respecto a la fracción resto, lo que se debe tirar habitualmente en el contenedor gris, se deberán mantener en el interior de las casetas hasta el horario de recogida, que se realizará en tres ocasiones, una de mañana, otra de tarde y otra de madrugada. Los residuos deberán ser depositados en bolsas adecuadas y convenientemente cerradas, para finalmente colocarlas junto a la calzada, en la puerta de cada caseta. Lipasam pasará para realizar la recogida coincidiendo con el inicio del servicio de limpieza de la Velá. Además, se reforzarán las unidades de contenedores.

Este año, al igual que en ediciones anteriores de la Velá y después de los buenos resultados obtenidos, se instalará una casetilla para alojar contenedores para la fracción resto con objeto de mejorar la recogida de este tipo de residuos y ofrecer un mejor servicio. Dicha casetilla se ubicará junto al espacio que ocupaba la antigua Comisaría de Policía Local.

Por otra parte, también se mantendrá el dispositivo de limpieza en el área de influencia que alcanza hasta zonas de Los Remedios, como Asunción, Plaza de Cuba y República Argentina. Previamente, antes del inicio de la Velá, se retirarán varios contenedores de recogida de vidrio y papel ubicados en la calle. Asimismo, en los días previos se instalarán contenedores de refuerzo para la recogida de residuos y en total serán 52 unidades.

Durante estos días previos a la celebración la Velá, se están reforzando los servicios diarios habitualmente programados en la zona, con especial atención a la Plaza del Altozano y las rampas de acceso al río desde la calle Betis. Además, se mantendrá un servicio para retirar los residuos que puedan generar las concentraciones de personas, instalándose papeleras de refuerzo en la zona peatonal de San Jacinto.

Para facilitar el compromiso y la colaboración de todos, ciudadanos, caseteros y hosteleros, desde Lipasam se van a llevar a cabo campañas informativas.

Finalmente, Lipasam colocará cartelería recalcando la prohibición de orinar, así como de abandonar bolsas con residuos en la vía pública, en ciertas ubicaciones donde estos comportamientos incívicos se producen de manera reiterada.