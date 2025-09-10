El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha una jornada con motivo del Día de la Persona Cooperante

Desarrollo de la jornada con motivo del Día de la Persona Cooperante impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este miércoles una jornada conmemorativa del Día de la Persona Cooperante, con una programación de ponencias "para visibilizar la labor de las entidades sevillanas y el valor humano de quienes trabajan por el desarrollo en todo el mundo".

Según ha informado el Consistorio, la mesa de ponencias ha reunido "experiencias de educación, sensibilización y cooperación internacional" impulsadas por organizaciones con presencia en Sevilla.

Entre ellas se encuentran CECODE (Programa de Educación al Desarrollo ODSUR), Fundación Tres Culturas (Sevilla, Tierra de Diversidad), MAD África (Identidades afroandaluzas), EMA-RTV (En Sevilla el futuro es nuestro), Cruz Roja (Ciudadanía global), Fad Juventud (El mundo es vuestro) o Fundación SAMU (Tejiendo cambios glocales).

Además de esta jornada, hasta el 13 de septiembre el Ayuntamiento acoge en el Hogar Virgen de los Reyes una exposición fotográfica conmemorativa, que puede visitarse en horario de 8,00 a 19,00 horas.